Suriye'nin düşürdüğü uçağı Titanic'i bulan Nautilus arayacak

Suriye tarafından Akdeniz'de düşürülen Türk savaş uçağını ve pilotları bulmak için hazırlık çalışmalarını tamamlayan dünyanın en önemli keşif ve araştırma gemilerinden olan Nautilus'a görev emri verildi. Nautilus bugün yola çıkarak 2.5 gün içinde bölgeye ulaşıp arama kurtarma çalışmalarına başlayacak. Kayıp askerler Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ile Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'u Nautilus arayacak. Nautilus, 1912 yılında Atlas Okyanusu'nda batan Titanic yolcu gemisinin bulunmasında görev almıştı.

Suriye tarafından Akdeniz’de düşürülen Türk keşif uçağında bulunan pilotları bulmak için ABD’nin ünlü araştırma gemisi Nautilus’a görev verildi. Nautilus, bugün yola çıkarak, 2.5 gün sonra bölgede olacak ve arama kurtarma çalışmalarına başlayacak.

Suriye’nin vurduğu RF-4 keşif uçağında bulanan pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’u arama çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede İstanbul Haydarpaşa’da demirli bulunan ABD’nin ünlü araştırma gemisi Nautilus, arama çalışmalarına katılması için görevlendirildi. Türkiye’de Bodrum ve Karya Bölgesi, Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ile ortaklaşa bilimsel araştırmalar yapan, 11 milyon dolar değerinde, 65 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve bilim adamları ile 36 mürettebatın bulunduğu dünyanın en ünlü araştırma gemisinin, 4 gündür süren hazırlıklarını tamamladığı ve bugün ilerleyen saatlerinde bağlı bulunduğu İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan hareket edeceği belirtildi.



Titanic ve Bismark'ı bulmuştu



Yaklaşık 3 yıldır Türkiye’de bulunan, Ege ve Akdeniz’deki tarihi batıklar ve bilimsel araştırmalarda Türk üniversite ve vakıflarına destek veren ve Titanic başta olmak üzere Bismark, Lusitania gibi bir çok tarihi gemileri bulan Dr. Robert Ballard’ın başkanlığını yaptığı Amerikan Deniz Araştırma Vakfı bünyesindeki Naitulus araştırma gemisinin, düşen savaş uçağını görüntülemek, gerekirse çıkarılışında yardımcı olmak için bölgeye gitmesine karar verildi.



Dışişleri yetkilileri de katılacak



Araştırma gemisinin Türkiye’deki sorumlusu ve BOSAV Başkanı kaptan Tufan Turanlı, yarın Bodrum açıklarından geçecek olan Nautilus’a bir sahil güvenlik botu ile giderek bineceğini ve araştırmalara katılacağını belirtti. Tufanlı, "ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Vakıf Başkanı Dr. Robert Ballard ile görüşerek, Nautilus’un Türkiye’ye yardımcı olması için her türlü hazırlığı yapmasını istemişti. Biz de gerekli hazırlıkları tamamladık. Türk Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı ile yola çıkıyoruz. Gemide araştırma görevlilerinin yanısıra askeri yetkililer ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile bilim adamları da yer alacak, Bugünden itibaren 2.5 gün içerisinde bölgede olup çalışmalara başlayacağız. Allahın izniyle hem uçağımızı hem de pilotlarımızı bulmak istiyoruz" dedi.



Düşürülen uçak ve pilotları arama çalışmaları sürüyor



Suriye tarafından geçen cuma günü uluslararası sularda düşürülen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait RF-4E tipi ’Phantom’ keşif uçağı ve 2 pilotunu arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay’ın Samandağ İlçesi’ne bağlı Çevlik kumsalındaki askeri rıhtımdan her gün sabah ve akşam saatlerinde kalkan sahil güvenlik botu arama çalışmalarına katılıyor. Buradan uçağın düştüğü Suriye karasularına doğru hareket eden hücumbotlar, yakıt ikmali için belirli aralıklarla rıhtıma dönüyor. Arama çalışmalarına 1 firkateyn, 1 hücumbot, 1 karakol gemisi, 2 sahil güvenlik botu ve 1 uçak, 4 arama kurtarma helikopteri ile derin sularda arama için 1 hidrografi gemisi katılıyor.



Aileleri umutla bekliyor



Suriye tarafından füze ile düşürülen keşif uçağını arama çalışmaları sürerken henüz kendilerinden haber alınamayan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ile Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un aileleri umutla bekliyor.



Nautilus gemisinin özellikleri



Dr. Robert Ballard idaresindeki gemide dört adet uzaktan kontrol edilen araç bulunuyor. Gemideki yüksek-geniş bant uydu sistemleriyle Rhode Island Üniversitesi Oşinografi Fakültesi’yle bağlantılar kuruluyor ve geminin bazı operasyonları canlı yayında dünyayla paylaşılıyor.