Titanic'i bulan Nautilus, uçağı arayacak

Suriye’nin düşürdüğü Türk savaş uçağının bulunması için, ABD’nin ünlü okyanus keşif gemisi Nautilus’un kullanılması gündeme geldi. Nautilus, 1985 yılında Titanik batığının yerini keşfederek büyük ün kazanmıştı.



Titanik keşfini yapan ekinin başında yer alan ABD’li denizci ve okyanus bilimci Robert Ballard’ın yönetimindeki Nautilus’un, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alması halinde Suriye’ye hareket ederek keşif çalışmalarına başlaması söz konusu.

Amerikan Deniz Araştırmaları Vakfı’na bağlı olan araştırma gemisi, Ege ve Akdeniz’deki tarihi kalıntı ve batıkları araştırmak için Bodrum, Yalıkavak’ta bulunuyor. 64 metre uzunluğundaki gemi, sualtı keşiflerinde en son teknoloji ürünü, uzaktan kumanda ile yönetilen araçlar (ROV) Hercules, Argus, Diana, ve Echo’yu kullanıyor.

Tüm görevlerinde Argus ile sualtına indirilen Hercules, dört bin metre derinliğe inebiliyor ve sahip olduğu özel aydınlatma ve altı standart kamera ise belli bir bölgeyi taramak için kullanılıyor. İki yüksek çözünürlüklü sonar tarama cihazına sahip olan araç, aynı zamanda indiği derinliklerden nunume topluyor. Atı bin metreye inebilen Argus, sonar tarama donanımı, derinlik sensörü ve yüksek çözünürlüklü kameralara sahip.

Deniz tabanının ayrıntılı taramasını çıkarabilen donanıma sahip olan Dinana, iki bin metre derinliğine inebiliyor. Araçtaki donanım deniz tabanındaki nesneleri tespit etmeye yarıyor. Deniz tabanının taramasını yapan bir diğer ROC Echo’nun inebildiği derinlik ise üç bin metre.

Geniş alan taraması deniz tabanını taramak için kullanılıyor.



Kennedy'nin savaştığı gemiyi bile buldu



Ballard yönetimindeki Nautilius, Titanik keşfinin ardından, 1989’da İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan Alman savaş gemisi Bismarck’ı 1989’da, ABD’nin uçak gemisi USS Yorktown’ıise 1998’de ortaya çıkarmıştı.

Nautilus, ABD’nin eski başkanlarından John F. Kennedy’nin İkinci Dünya Savaşı’nda görev yaptığı ve Japonlarla girilen deniz çatışmasında Pasifik’te batırılan PT-109 gemisini de 2002’de bulmuştu. Kennedy, batan geminin mürettebatını kurtarmak için gösterdiği çabayla savaş kahramanı ile edilmiş ve bu politik kariyerinde kendisine büyük fayda saplamıştı. Aynı zamanda, Kennedy’nin ömür boyu çektiği sırt ağrılarının da bu olayda ortaya çıktığı söyleniyor.