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Dünya

Suriye'nin artık üçüncü bir ordusu daha var!

Suriye'de çatışmalar devam ederken rejim karşıtları yeni bir ordu daha kurduklarını açıkladı. "Askeri Meclis" adlı yeni ordu, firari askerlerden oluşuyor.

22 Mart 2012 19:19

 

T24 - Muhalif albay Halid Muhammed el-Habus, sosyal bir paylaşım sitesinde yayınladığı konuşmasında "Askeri Meclis" adlı yeni bir ordu kurduklarını söyledi.
 
Kurulan ordunun Şam'dan yönetileceğini belirten El-Habus, Özgür Suriye Ordusu'na destek olacak eylemler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini savundu.
 
Üyelerinin büyük çoğunluğu Suriye ordusundan firar eden asker ve subaylardan oluşan, en büyük muhalif silahlı grup olarak bilinen Özgür Suriye Ordusu 29 Temmuz 2011'de kuruldu.
 
 

Çatışmalar Hama'da yoğunlaştı

 
 
Suriye ordusu ile Özgür Suriye Ordusu arasında Hama kentinde çatışmalar devam ediyor. Suriye tanklarının bombaladığı kentte, onlarca ev hasar gördü. Hama'nın yanı sıra Humus ve Şam çevresinde de operasyonlar sürüyor.
 
 
 

Rusya'dan Suriye'ye karşı hamle

 
Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe de BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusundaki son bildirisinin, bu ülkede ateşkesin sağlanmasına katkı sağlamasını umut ettiğini söyledi. Juppe, Rusya'nın Suriye konusunda biraz kımıldamaya başladığını belirtti.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Juppe, ''Rusya'nın biraz kımıldamasıyla, oy birliğiyle BM Güvenlik Konseyi'nde bir bildiri çıkartmayı başardık, BM temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkesi sağlamasını umut ediyorum'' dedi.
 
BM Güvenlik Konseyi, BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın arabuluculuk girişimlerini destekleyen bir bildiriyi kabul etmişti.

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