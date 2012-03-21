Rusya ve Çin'den Annan'a destek

T24 - Rusya ve Çin Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi Kofi Annan'ın Suriye konusundaki barış çabalarını destekleme kararı aldı.

Daha önce BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye'yle ilgili tasarıyı veto eden Rusya ve Çin, Arap Birliği ve BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın krize çözüm çabalarını destekleme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından BM Güvenlik Konseyi'nden bugün içinde Suriye'yle ilgili bir karar çıkması bekleniyor.

Kararda Suriye yönetimine, Annan'ın barış çabalarına destek vermesi istenecek. Aksi halde Suriye yönetimine karşı yeni adımlar atılacağı belirtiliyor. Kofi Annan, suriye krizinin çözümü için hazırladığı plan ateşkes sağlanması, muhalefet ve Suriye yönetiminin masaya oturması ve yardım kuruluşlarına Suriye'ye giriş izni verilmesini öngörüyor.

Rusya: Esad rejimi çok hata yaptı

Suriye yönetimine en önemli destekçisi Rusya'dan eleştiri geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye liderliğinin, barışçıl gösteriler ilk başladığında yanlış tepki gösterdiğine inanıyoruz. Şimdi de çok fazla hata yapıyor" dedi.

Lavrov, Esad yönetiminin yaptığı bu hataların, kriz şimdiki zorlu boyuta taşıdığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye için bir geçiş sürecinde de söz etti ancak ayrıntı vermedi.

Lavrov, buna karşın arap ve batılı ülkelerin, beşşar esad'ın yönetimi bırakması çağrılarını redddetti ve bu talebin gerçekçi olmadığını söyledi. Rusya, Çin ile birlikte birleşmiş milletler'de suriye ile ilgili iki tasarıyı veto etmişti.

'Ölü sayısı 60'a yükseldi'

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkenin birçok kentinde muhaliflere karşı başlatılan operasyonlar ve düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 60'a yükseldiğini bildirdi.

Örgüt, ordunun yerleşim birimlerini rastgele top ateşine tutması ve roket atmasından Humus'ta 24, ülkenin orta kesimlerindeki Hama'da, güvenlik güçlerinin birçok semte tank ateşi açmasından 13, başkent Şam'ın banliyölerinde 5, doğudaki Deyr Ez Zor'da 3, muhaliflerin güvenlik bölgesi konumundaki İdlib kentinde 13, Halep ve Lazkiye'de birer kişi olmak üzere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısının 60'a çıktığını duyurdu.

BM: Suriye'deki kriz ciddi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun, Suriye'deki krizi çok tehlikeli olarak niteledi ve bu krizin dünyada ciddi yankıları olacağını söyledi. Genel Sekreter, "Olayların ne yönde seyredeceğini bilemiyoruz. Ama bu çok tehlikeli ve derin krize çözüm bulmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz" dedi.

Ban Ki Mun, Suriye'deki krizin bölge ve dünya için çok büyük etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.