Türkiye'den Suriye'ye 3 bin Libyalı mı geçti?

T24 - Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerinde Özgür Suriye Ordusu ile Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı birlikler arasında çatışmalar meydana geldi. Suriyeli gazeteci Kays Ebu Zeki, aralarında El Kaide militanlarının da bulunduğu 3 bin Libyalı'nın Türkiye’den Suriye’ye geçtikleri ileri sürdü.

Şam'ın en fazla korunan semtlerinden olan el Mezze'den patlama sesleri geldiği bildirildi.

BBC'nin edindiği bilgiye göre semtte yaşayanlar kamu binaları yakınlarında çatışmalar yaşandığını, otomatik silah ve bazuka sesi duyduklarını aktardı.

El Mezze semtinde çok sayıda güvenlik görevlisi yaşıyor.

Semt, Şam'ın en zenginlerinin yaşadığı yerlerin başında geliyor.

El Mezze aynı zamanda büyük hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olmuş bir semt.

Özgür Suriye Ordusu Ocak ayında Şam'ın kimi semtlerini kısa süreyle kontrol altına almıştı.



Hatay’dan Suriye’ye geçtiler



Lübnan’da faaliyet gösteren UKI haber ajansının sorumlularından olan Suriyeli gazeteci Kays Ebu Zeki, Türkiye’den Suriye’ye girdiğini ileri sürdüğü ve sayılarının 3 bin olduğunu tahmin ettiği silahlı grupların arasında El Kaide militanlarının bulunduğunu, bu kişilerin Suudi Arabistan’dan destek aldıklarını söyledi.

Aralarında El Kaide militanlarının da bulunduğu 3 bin Libyalının Türkiye’den Suriye’ye geçtikleri ileri sürüldü. İddiayı Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Suriyeli gazeteci Kays Ebu Zeki ortaya attı.

Ortadoğu’nun en eski haber ajansı olarak bilinen ve Lübnan’da faaliyet gösteren UKI’nin yöneticilerinden olan Zeki, Suriye sınırındaki Ziğr el Şuur, Carubiye, Davurgo ve Hesaniye köylerinde yaptığı gözlemler sırasında sınıra yakın Türk köylerinde çok sayıda otobüs gördüğünü belirtti. Hatay’ın Altunözü ilçesine bağlı Karbeyaz bölgesindeki kampa geldiğini iddia ettiği otobüslerde sakallı, siyah giysili yüzlerce silahlı kişinin olduğunu ifade eden Zeki, bunların, aralarında El Kaide militanlarının da bulunduğu Libyalılar olduğunu ileri sürdü.

İçerisinde silah ve mühimmat bulunan sandıkların tanklara taşınmaya başlandığını gördüğünü de kaydeden Suriyeli gazeteci, köy sakinlerinin de duruma tanıklık ettiklerini belirterek “tam sayı veremem ama silahlı adamların en az üç bin kişi olduklarını söyleyebilirim” dedi. Zeki şunları söyledi:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, hem kardeşlik hukukuna, hem devletler hukukuna aykırı olan, BM yasalarını tamamen çiğneyen, bağımsız bir ülkenin sınırlarını ihlal etmekten çekinmeden komşu bir devlete karşı çete oluşturması karşısında Suriye mukavemet güçleri gerekli önlemleri aldılar. Bir iki gün içerisinde Türkiye’den giren silahlı grupların desteğiyle büyük bir çatışmanın başlayacağını tahmin ediyorum.”

Kays Ebu Zeki, Türkiye’den Suriye’ye giriş yaptıklarını ileri sürdüğü grupların Suudi Arabistan’dan da destek aldığını kaydederek görgü tanıklarının söz konusu grupların yanındaki sandıkların üzerinde Suudi kraliyet armasını gördüklerini de ifade etti.



Gazeteciler sorguda



Kays Ebu Zeki, Cumhuriyet gazetesinin Suriye’de hükümet yanlısı milislerce gözaltına alınan Gerçek Hayat dergisinin Ortadoğu temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun’un akıbetlerinin ne olduğu sorusunu da Türk gazetecilerin halen Suriye makamlarınca sorgulanmakta olduklarını ve kimden talimat aldıklarının araştırıldığını belirtti.

Suriye’de rejime yakın kaynaklar, uzun bir süredir Suriye muhalefetine mensup isyancıların Türkiye’deki kamplarda eğitildiğini iddia ediyorlar. Bu iddialara göre söz konusu silahlı grupların çoğu, Hatay’daki Suriye mülteci kamplarından yönetiliyor. Bu silahlı güçlerin 50-60 kişilik kafileler halinde Suriye’ye geçtiği ve çatışmalara katıldıkları, daha sonra da Hatay’daki kamplara döndükleri ileri sürülüyor.