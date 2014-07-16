'Suriyelilere saldırıları kimin yaptığını biliyorum'

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacılara yönelik eylemlerle ilgili, "Kimlerin yaptığını biliyorum, gerekirse açıklarım" dedi

Erdoğan Sakarya'da yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilere yönelik eylemlere tepki gösterdi ve "Burada yaşama mücadelesi veren, bize sığınarak yardım isteyen bir milyon 150 bin insan var. Biz bunları bombalara mı terk edelim? Son günlerde Suriyeli kardeşlerimize yönelik maalesef bazı yerlerde provokatif eylemler var. Ben kimler tarafından bunların yapıldığını biliyorum, bunu bu süreçte bunu seslendirmeyeceğim. Ama gerekirse açıklarım" dedi.



Artvin Hopa'da bir yardım tırına yönelik saldırıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, muhalefet partilerini sert şekilde eleştirdi.



Erdoğan, "Pensilvanya medyası da dostu CHP ile birlikte bu saldırıya övgüler düzüyor. Bu üçlünün adayı İsrail aleyhinde konuşsana. Hopa'da seçimleri AK Parti'nin adayı kazandı. Belli ki bunu hazmedemediler. Bulunduğum otobüsün camını çerçevesini indirdiler. Bunlar şiddetle netice almaya çalışırlar. CHP, MHP, HDP aynı zihniyettir" dedi.



Yardım tırının ait olduğu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) için 'Gazzeli bebeklere ilaç, gıda götüren, mazlumlara kucak açan bir örgüt' diyen Erdoğan, "Birileri hınçlarını bir insani yardım kuruluşundan çıkarmaya çalışıyorlar. Biz Türkiye'yi bu vandallara bırakmadık. Milletim bu saldırıya sandıkta gereken cevabı verecektir" diye ekledi.

Üç kentte gerginlik

Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlara iftar vermek için hazırlık yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) 10 kişilik ekibi, ilçeyi terk etmelerini isteyen grubun saldırısına uğramış, olayda beşi polis dokuz kişi yaralanmıştı.



Önceki gün ise, Kahramanmaraş Kent Meydanı'nda toplanan grup, Suriyelilerin kentte suç işleyip huzursuzluk çıkardıklarını söyleyerek eylem yapmıştı.



Adana'da da, Suriyelilere ait dükkanlar, çevre esnaf tarafından saldırıya uğramıştı.