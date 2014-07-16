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Gaziantep'te kaza yapan Suriyeli şoför linç edilmek istendi

Maraş ve Adana'dan sonra 'Suriyeli'lere yönelik protestolar Gaziantep'te sürdü. 4 kişilik bir aileye çarpan Suriye plakalı otomobilin şoförü linç edilmek istendi

16 Temmuz 2014 21:49

Gaziantep’te Suriyeli plakalı otomobilin dört kişilik aileye çarpıp anne ve kızını yaralamasının ardından Türk vatandaşları ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Türk vatandaşlar, kazaya karşına Suriye plakalı otomobil ile yoldan geçen bazı Suriye plakalı araçları durdurup tahrip etti. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü öğrenilemeyen Suriye plakalı otomobil, yolu karşısına geçmeye çalışan dört kişilik Aydoğan ailesine çarptı. Kazada 54 yaşındaki Güneş ile 5 yaşındaki kızı Betül Aydoğan yaralandı. Yaralı anne- kız, çağrılan ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı anne- kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

 

Suriye plakalı araçlar tahrip edildi 

 

Kazanın ardından toplanan Türk vatandaşlar ise kazaya karışan Suriye plakalı otomobilin camlarını kırıp Suriye uyruklu sürücüyü linç etmek istedi. Olay yerine gelen polisler, Suriyeli sürücüyü öfkeli kalabalığın elinden alarak Polis Merkezi'ne götürdü. Bu sırada öfkeli kalabalık, yoldan geçen Suriye plakalı araçları durdurarak tahrip etti. Gerginliğin artması üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan polisler, öfkeli kalabalığı dağıttı. 

 

Gerginlik diğer mahallelere sıçradı 

 

Polislerin dağıttığı kalabalık, daha sonra Suriyelilerin yoğunlukla yaşadığı Savcılı Mahallesi'nde toplandı. Suriyelilere ait iş yerlerine saldırmaya çalışan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. ' Türkiye , bizimdir' sloganı atan vatandaşlar, Türk Bayrağı açtı. Bazı Suriyeli vatandaşlar da, iş yerlerine zarar verilmesin diye camlardaki Arapça yazıları kaldırmaya çalıştı. Polisler, gerginliğin büyümemesi için Suriyelilerin yoğunluklu yaşadığı bölgelerde önlemlerini arttırdı. 

 

AKP’li Şahin: Bunlar Gaziantepli olamaz 

 

Gaziantep’te Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında yaşanan gerginlik, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin tarafından sosyal medya ağı Twitter’dan kınandı. Suriyelilerin araçlarına saldıran kişilerin Gaziantepli olamayacağını belirten Şahin, Twitter’daki ‘AliSahin501’ isimli hesabından şu mesajı yayınladı: “Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep Suriyeli kardeşlerimize yönelik bir provokasyon ve oyunun halkalarını oluşturuyor.Gaziantepli oyuna gelmez. Gaziantep’te Suriyeli muhacir kardeşlerimizin araçlarına düzenlenen saldırıyı ve provokatörleri nefretle kınıyorum. Bunlar Gaziantepli olamaz.” 

 

İstanbul’daki Suriyelilerin kamplara gönderilmesi için hazırlık 

 

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise dün sokakta yaşayan Suriyelilerin ‘kendi rızaları olmasa bile’ uygun kamplara gönderilmesi için hazırlık yaptıklarını açıkladı. İstanbul’da 60 bin kadar Suriyeli konuk bulunduğu belirten Vali Mutlu, Suriyelilerin de dilencilik yapan Suriyelilerden rahatsız olduğunu belirtti

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