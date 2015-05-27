Suriyeliler, ölen vatandaşların kimliğiyle oy mu kullanacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilişim ve Teknolojiden Sorumlu Başdanışmanı CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, çarpıcı bir iddiada bulundu. Aksünger, metropollerde bazı muhtarların ölen vatandaşların kimliğini Suriyelilere vererek seçimlerde oy kullandırma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde önceki gün “Temiz, Adil ve Güvenli Seçim” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye’de seçim güvenliği konusunda uzmanlaşmış siyasetçi, akademisyen ve hukukçular katıldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, iktidarın sandık yoluyla değişmesinin mümkün olduğunu vurguladı. CHP’li Aksünger, Türkiye’de 2 milyonun üzerinde Suriyeli bulunduğuna dikkati çekerek, “Bazı yörelerde muhtarlar ölü seçmenler üzerine Suriyelileri geçiriyor. Bunlar kritik yerlerde” dedi. Aksünger, genelde Orta Anadolu ve Doğu’ya yakın yerlerden bu tür bilgiler geldiğini aktardı.

YSK listeyi vermedi

Bunun üzerine YSK’den ölü seçmenlerin listesini istediklerini belirten Aksünger şunları söyledi: “Önce listeyi vereceklerini söylediler. Ancak 10 gün sonra nereden geldiği belli olmayan itirazlar nedeniyle liste bize verilmedi. Gerekçe olarak listenin verilmesi kişisel verilerin ihlali anlamına geleceği belirtildi. Oysa kurumlar yaşayanların verilerini parayla satıyor ancak ölülerin listesi saklanıyor.”