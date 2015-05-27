T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeliler, ölen vatandaşların kimliğiyle oy mu kullanacak?

Halkın yüzde 47’si seçimlerin adil yapılacağına inanmadığın söylerken, CHP’li Erdal Aksünger’den de çarpıcı bir iddia geldi

27 Mayıs 2015 11:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilişim ve Teknolojiden Sorumlu Başdanışmanı CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, çarpıcı bir iddiada bulundu. Aksünger, metropollerde bazı muhtarların ölen vatandaşların kimliğini Suriyelilere vererek seçimlerde oy kullandırma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde önceki gün “Temiz, Adil ve Güvenli Seçim” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye’de seçim güvenliği konusunda uzmanlaşmış siyasetçi, akademisyen ve hukukçular katıldı. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, iktidarın sandık yoluyla değişmesinin mümkün olduğunu vurguladı. CHP’li Aksünger, Türkiye’de 2 milyonun üzerinde Suriyeli bulunduğuna dikkati çekerek, “Bazı yörelerde muhtarlar ölü seçmenler üzerine Suriyelileri geçiriyor. Bunlar kritik yerlerde” dedi. Aksünger, genelde Orta Anadolu ve Doğu’ya yakın yerlerden bu tür bilgiler geldiğini aktardı.

 

YSK listeyi vermedi

 

Bunun üzerine YSK’den ölü seçmenlerin listesini istediklerini belirten Aksünger şunları söyledi: “Önce listeyi vereceklerini söylediler. Ancak 10 gün sonra nereden geldiği belli olmayan itirazlar nedeniyle liste bize verilmedi. Gerekçe olarak listenin verilmesi kişisel verilerin ihlali anlamına geleceği belirtildi. Oysa kurumlar yaşayanların verilerini parayla satıyor ancak ölülerin listesi saklanıyor.”

 

ETİKETLER

seçim20157 haziransuriyemetropoloyhaber

İlgili Haberler

'Ekonomik durgunluk, seçimler öncesinde AKP'ye zarar veriyor'

Reuters'in haberine göre, 3 dönem kuralı sebebiyle yeniden seçilemeyecek olan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı olabilir

Batman'da AKP seçim otobüsüne saldırı

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, otobüsün camları kırıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24