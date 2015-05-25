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Ekonomi

'Ekonomik durgunluk, seçimler öncesinde AKP'ye zarar veriyor'

Reuters'in haberine göre, 3 dönem kuralı sebebiyle yeniden seçilemeyecek olan Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı olabilir

25 Mayıs 2015 19:30

Reuters haber ajansı, ekonomik durgunluk, yüksek işsizlik ve hanelerin borcunun seçim öncesinde AKP'ye zarar verdiğini belirterek, bunun 2002'den beri bir ilk olduğunu iddia etti.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, bu durumun 7 Haziran seçimleri için muhalefete yeni bir cephe sunduğu söylenirken, AKP'nin anayasayı değiştiremeyeceği de söyleniyor.

Yatırımcıların AKP'nin iktidarda kalmak için yeterli sandalye sahip olacağını düşündüğü belirtilen haberde, koalisyon ihtimalinin bulunduğu da bildiriliyor. AKP'nin popülarite kaybetmesi durumunda ekonomik reformlara ihtiyaç duyulacağına dair görüş dile getirilirken, büyümedeki azalış da vurgulanıyor.

Türkiye'nin çok fazla inşaat, özel tüketim ve borca dayandığı aktarılırken, The Turkey Analyst editörü Halil Karaveli, Türkiye ekonomisinin balon olduğuna işaret ederek, dışarıdan getirilen yabancı sermayeyle sürdürüldüğünü, bunun insanların borçlanıp tüketmesini sağladığını söylüyor. ​

Cari açığın da yüksek kaldığı aktarılan haberde, zayıf ekonominin CHP için fırsata dönüştüğü savunuluyor. Bu seçime kadar ekonomi başlığının hükümetin elinde olduğu söylenirken, artık muhalefetin ekonomik takvim belirleyebildiği bildiriliyor.

 

Ali Babacan Davutoğlu'nun danışmanı mı olacak?

 

Reuters'in haberine göre, birçok yatırımcının seçimlere dair sorusu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın geleceği. AKP'nin 13 yıllık iktidarında ekonomiyle alakalı birçok kararın arkasında imzası bulunan Babacan'ın 3 dönem kuralı sebebiyle seçilemeyeceğine dikkat çekiliyor.

Ajansa konuşan Ak Parti'den iki yetkili, AKP'nin seçimlerden zaferle ayrılıp, yeni hükümet kurması durumunda Babacan'ın ekonomi ekibinde kalacağı ve en azından Başbakan Davutoğlu'nun danışmanı olarak görev almaya devam edeceğini söyledi.

Yetkililer, "Babacan'ın ekonomi ekibinin bir parçası olacağı şüphesiz. Şu anda bir ünvan belirlenmedi ama Davutoğlu ile baş ekonomi danışmanı ya da farklı bir pozisyonda yakın çalışmaya devam edecek" dedi.

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