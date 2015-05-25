Batman'da AKP seçim otobüsüne saldırı

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nden geçen AKP seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Çarşamba günü düzenleyeceği mitingin duyurusunu yapan otobüse yönelik saldırıda, otobüsün camlarının kırıldığı kaydedildi.

Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıyla ilgili AKP Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, DHA'ya şunları söyledi: "Kurşun yan camlara isabet etmiş. Emniyet gerekli araştırmayı sürdürüyor. Bu saldırılar bizi yıldırmayacak. Seçim kampanyamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çarşamba günü saat 14.00'te Batman'da olacak Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu için miting hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü, çevredeki mobeselerin kayıtlarının incelendiğini açıkladı.