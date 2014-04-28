Suriyeliler İstanbul Bayrampaşa'da kasaba oluşturdu

Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye'ye gelen yaklaşık yüz Türkmen aile, İstanbul Bayrampaşa'da boş bir arazide çadır kurdu. Açlıkla mücadele eden Suriyeliler su olmadığı için banyo bile yapamıyor. Yeteri kadar beslenemeyen çocuklar ise hastalıkla mücadele ediyor.

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, Suriye ’deki iç savaş üçüncü yılını geride bırakırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) verdiği bilgilere göre savaştan kaçıp Türkiye ’ye sığınan göç edenlerin sayısı 3 yılda 900 bini buldu. AFAD’a göre Türkiye’deki Suriyelilerin sadece 224 bini kamplarda kalıyor. Geriye kalan 676 bin Suriyeli ise başta İstanbul olmak üzere Antep, Urfa, Kilis gibi sınır illerinde kendi imkanları ile ikamet ediyor. Halep’ten kaçıp Türkiye’ye gelen yaklaşık yüz Türkmen aile Bayrampaşa otogarının arkasındaki boş bir araziye çadır kent kurmuş durumda. Açlıkla mücadele eden aileler, su temin edemedikleri için banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını dahi gideremiyor. Üstelik salgın hastalıklar çocukların arasında yayılmaya başlamış bile.

Hastalıkla boğuşuyorlar

Dilencilik yaparak karınlarını duyurmaya çalışan mülteciler, beslenme sorunun yanı sıra ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Çadırlarda kalan birçok çocuk, bulaşıcı cilt hastalığı ve griple mücadele ediyor. 7 yaşındaki çocuğunun felçli olduğunu ve çocuğuna ilaç dahi alamadığını söyleyen Halepli Hasan durumunu şöyle aktarıyor: ‘’6 ay önce savaştan kaçarak Kilis’e gittik. Ancak orda da sokakta kalıyorduk. Orada durumumuz daha kötüydü. Daha sonra İstanbul’a geldik. Oğlum felçli olduğu için tedavi edilmesi lazım. Ama ilaç dahi alacak paramız yok. Burada dilencilik yaparak karnımız doyurmaya çalışıyoruz. Kimse bize yardımcı olmuyor. Suyumuz olmadığı için banyo yapamıyoruz. Tuvalet ihtiyacımızı gideremiyoruz. Buradaki çocukların çoğu hasta. Birçok çoğunun cildinde yara var. Isınamadığımız için çocuklar sürekli hastalanıyor. Birilerinin bize yardım eli uzatmasını istiyoruz.’’

‘Kampa girersek birbirimizi vururuz’

Kilis Valiliği’nin kendilerini kampa göndermek istediğini, ancak kampta Araplarla sorun yaşadıklarını söyleyen Suriyeli Ali ise kampa gitmeme sebeplerini şu sözlerle aktardı: “Bizi göndermek istekleri kamplarda çoğunlukla Arap nüfusu baskın. Oysa bizler Türkmen’iz. Bizler Halep’teyken bile birbirimizle anlaşamıyorduk. Kamplarda Araplar daha baskın. Kamplar bizim için çok tehlikeli. Eğer kamplara gidersek birbirimizi vururuz. Biz mevcut kamplara gitmek istemiyoruz. Biz sadece Türkmen’lerin kalacağı bir kamp istiyoruz. Yaklaşık 3 aydır burada çadırlarda yaşıyoruz. Her gün buraya polisler gelip buradan gitmemizi istiyor. Nereye gideceğiz?”

Suriyeli sayısı 900 bini aştı

AFAD Başkanı Fuat Oktay’ın geçen hafta verdiği bilgiye göre Türkiye’deki Suriyeli sayısı 900 bini aştı. Yani Türkiye’deki Suriyeli sayısı, Büyükşehir olmak için gereken 750 bin nüfus sayısını yaklaşık 150 bin kişi aşmış durumda. Türkiye’nin çoğu sınır illeine yığılan Suriyeli mülteciler için yaptığı harcamalar 2.5 milyar doları geçti. Uluslararası yardımların tutarı ise yaklaşık 200 milyon dolarda kaldı.

