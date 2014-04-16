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Türkiye'deki Suriyeli sayısı 900 bini geçti

AFAD Başkanı Fuat Oktay, kamplardaki meslek kurslarına devam eden 40 bin Suriyeli'ye sertifika verildiğini kaydetti

16 Nisan 2014 19:26

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 900 bini aştığını bildirdi. Kamp dışında yaşayan misafirlerin ihtiyaçların giderilmesi ve yaşanan problemlerin minimize edilmesine yoğunlaştıklarını belirten Oktay, bunu da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Kamplarda barınan Suriyelilerin sayısının ise 224 bine çıktığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti: "Türkiye'deki Suriyeli sayısı 900 bini aştı. İç savaştan kaçan misafirlerin çoğunluğu sınıra yakın illerde yaşıyor. Suriyelilere yönelik yardımlar ise devam ediyor. Uluslararası yardımların tutarı ise yaklaşık 200 milyon dolar civarında. Bugüne bizim kadar harcamalarımız ise 2,5 milyar doları geçti. Vatandaşımızın desteği ise hiç durmadan devam ediyor. Özellikle son zamanlarda şehirlerimizde başlayan çalışmalar var. İllerimiz tatlı bir yarışa girdi. Bunlara belediye ve valiliklerimiz öncülük ediyor."

 

Uluslararası camiaya çağrı

 

Oktay, kamplardaki meslek kurslarına devam eden 40 bin Suriyeli'ye sertifika verildiğini kaydetti. Misafirlerin meslek sahibi olmaya başladığına işaret eden Oktay, "170'e yakın kursumuz var. Halk eğitim merkezlerindeki kursların birçoğunu kamplarda bulabilirsiniz" dedi.

Suriyeli çocukların eğitimine önem verdiklerini dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Kampların dışındaki çocukları sokaktan çekmek istiyoruz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu insanların eğitim, sağlık, beslenme ve barınma anlamında ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların sadece Türkiye'ye bırakılması sürdürülebilir olmaz. Bu çerçevede uluslararası camiayı bir kez daha yardıma davet ediyorum."

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