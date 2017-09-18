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Kültür-Sanat

Suriyeli ve Türk sanatçılar bir araya geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SURİYELİ ve Türk sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan "Together" adlı çalıştay serisinin ikincisi 19 Eylül’de Uniq Gallery’de başlayacak

18 Eylül 2017 15:53

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SURİYELİ ve Türk sanatçıların birlikte üretimlerini esas alan \"Together\" adlı çalıştay serisinin ikincisi 19 Eylül’de Uniq Gallery’de başlayacak.
15. İstanbul Bienali komşu etkinliği kapsamında İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı desteğiyle gerçekleştirilecek çalıştaya 5 Suriyeli ve 5 Türk sanatçı katılacak. Uniq Gallery\'yi 2 hafta boyunca bir üretim ve paylaşım mekanı olarak kullanacak sanatçılar komşu iki kültürün etkileşimi içerisinde üretim yapacak. 19 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında üretilen eserler 20 Ekim – 24 Kasım arasında UNIQ İstanbul’daki Turkmall Sanat\'ta sergilenecek.
Çalıştayda yer alacak sanatçılar şunlar:
Abdulrazzak Alsalhani, Emel Ülüş, Emre Çalış, Eyas Jaafar, Falak Al Ghazzi, Hale Arslan, Hiba Aizoug, Nehir Sağdıç, Rand Ramadan, Sevim Kaya.
SANATÇILARIN İŞBİRLİĞİ İÇİN FIRSAT YARATMAYI AMAÇLIYOR
Sanatçılar ve sanat uzmanları arasında, sanatsal iletişim ve paylaşım kadar, gelecek dönemde olabilecek işbirlikleri için fırsat yaratmayı amaçlayarak yola çıkan proje, kişisel birlikteliklerin yanı sıra toplumsal ve kültürel temaları besleyerek sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. 2016 yılında gerçekleştirilen ilk çalıştaydan sonra İstanbul’un sanat atmosferiyle daha etkili bir şekilde temas etme şansı bulan Suriyeli sanatçılar yıl içerisinde karma sergilere davet edildi ve temsil edilme fırsatı yakaladı.

(FOTOĞRAF)
 

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