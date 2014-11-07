Suriyeli sığınmacıların Antalya'ya girişi yasak

Türkiye, 1.5 milyonu aşkın Suriyeli göçmeni ağırlıyor ama Antalya'ya giriş yapamıyorlar. Antalya İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, Suriyeli sığınmacıları kente kabul etmediklerini söyledi.

İlgili bakanlığa, genelge Antalya'da uygulanırsa, yoğun göç dalgası beklendiğini aktardıklarını belirten emniyet müdürü, Antalya'nın genelge dışında bırakılması talebinin kabul edildiğini söyledi.

Cemil Tonbul, "Yasal yollarla gelenler hariç hiçbir Suriyeli'yi kente kabul etmiyoruz. Gelenler varsa, 15 gün içinde şehri terk etmelerini istiyor, gitmeyenleri ya şehir dışına çıkarıyoruz ya da en yakın kampa götürüyoruz'' dedi.