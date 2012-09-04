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Yaşam

Suriyeli sığınmacılar tarım işçisi oldu

Suriye ’deki olaylardan kaçarak Türkiye ’ye sığınan ve İslahiye kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki çadır kente yerleştirilen Suriyeli sığınmacı sayısı 8 bin 256’ya ulaştı

04 Eylül 2012 01:34

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ndeki çadır kente yerleştirilen Suriyeli sığınmacılar, para kazanmak için tarım işçiliğine başladı.

Kamp yetkililerinin imzaladığı ’çarşı izin kağıdı’ ile izinli olarak her sabah saat 09.00’da kampın dışına çıkan yaklaşık 2 bin Suriyeli sığınmacı, para kazanabilmek için kırmızı biber toplama, biber çöpü çekme ve üzüm kesme gibi tarım işlerinde çalışmaya başladı. Kampın dışında bekleyen minibüs, kamyonet ve traktörlerle tarlalara giden sığınmacılar izin süre bitimi olan saat 17.00’de çadır kente geri geliyor. Tarım işçiliğine başlayan sığınmacılar, kırmızı biber çöpünün kilosunu 185 kuruşa, kırmızı biberin kilosunu da 20-23 kuruşa toplarken, üzüm kesme ve yükleme işi karşılığında günlük 20 lira yevmiye alıyor. 

Kırmızı biber üreticisi Bayram Şimşek, mevsimsel nedenlerden dolayı kırmızı biberde rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Ayrıca tarım işçisi bulmakta sorun yaşadıklarını aktaran Şimşek, "Suriyeli misafirlerimiz imdada yetişti. İzin saatlerinde çalışma talebi biz çiftçilerin kurtarıcısı oldu. Suriyelilere fiyat tespit komisyonun ön gördüğü yevmiyeleri veriyoruz. Suriyeliler, günde ortalama ortalama 9 ile 13 lira kazanıyor. Temiz çalışıyorlar, ancak işçilikte biraz yavaşlar" dedi.
 

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