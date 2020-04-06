Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Suriyeli sanatçı Nizar Ali Bedr, Koronavirüs'ü çakıl taşları ve deniz kabukları ile anlattı. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını çakıl taşlarıyla tablolarına yansıtan Bedr, çalışmasını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
Bedr'in tablolarından birinde renk renk çakıl taşlarından oluşturduğu bir insan, sırtındaki Koronavirüs'ün ağırlığıyla zor yürüyor.
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