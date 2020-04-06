'Deniz kabuğu sanatçısı' lakabıyla bilinen Suriyeli sanatçı Nizar Ali Bedr, Koronavirüs'ü ve yarattığı etkiyi sanatına taşıdı. Çakıl taşları ve deniz kabukları ile Suriyeliler'in sığınmacılık hikayelerini de anlatan Bedr, "Amacım insanlığa vermek istediğim mesajı en basit şekillerde ulaştırmak" dedi.