‘Suriyeli mültecilerle vatandaşlarımızın arası açılıyor, tehlike kapımıza dayandı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın ‘Erdoğan’ın piyonu’ olduğu iddiasını da yineleyerek, “Başbakan ‘2’nci turda kalkıp bana oy vermezseniz demokratik açılımı tersine çeviririm’ demek istiyor. Zannediyorum 2’nci turda PKK’dan oy almazsa bütün PKK’lıları ters köşe edeceğini zannediyor. Tabii bu köşeler çok tehlikeli köşeler” dedi.

Bahçeli sözlerine Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda hiçbir özel görüşme yapmayacağını belirterek “Erdoğan, velev ki cumhurbaşkanı olursa hiçbir özel görüşme içerisinde bulunmayız. Ama devletin âli menfaatleri söz konusu olduğu zaman resmi görüşme yapmaktan da vazgeçmeyiz. Ama inşallah öyle bir durum olmayacak” şeklinde devam etti.

‘O inde Erdoğan var’

“Paralel yapı, Tayyip Erdoğan ve onun kadrosu tarafından planlanmış, seçilmiş, kavramlara dayalı bir algı yönetimidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yok. Paralel yapıdan kastettiği kim ise 12 yıllık iktidarının en az 11 yılında beraber olmuşlardır. ‘Bunların inine gireceğim’ diyen bir Başbakan, o ine girdiği zaman, beni seni bulamaz orada. O inde Recep Tayyip Erdoğanveya başkaları vardır. Bir de bu kadar suçlamaya karşılık, Gülen Hareketi’nin herhangi bir tedbir geliştirmeksizin masum bir sükûnete düşmüş olmaları durumu var. Bunun çözülmesi, Gülen Hareketi ile AKP iktidarının, çok açık millet huzurunda böyle bir yüzleşmelerine, bazı olayları netleştirmelerine bağlıdır. Her iki tarafa da güven çok düşüktür. İkinci bir önemli husus, paralel yapıyı tanımlarken, Pensilvanya’yı odak olarak gösteriyor. CHP’yi ve MHP’yi de onun arkasına takıyor. Bu paralel yapının içerisinde eğer inlerine girdikleri vakit, paralel yapının geçmişte belli sebeplerle bir MHP düşmanlığının izine rastlarsa, bu mahcubiyeti nasıl ödeyecek, nasıl ortadan kaldıracak?”

‘TRT’yi kapatmak lazım’

“TRT’yi medya sektöründen çekip kapatmak lazım. Eğer bu mümkün değil, maliyeti çok yüksek olacaksa, havuzda toplanan paraları kimlerle inşa ediyorsa, TRT’yi onlara satıp özelleştirmesi lazım. Yabancıya da gitmemesi için Mehmet Cengiz’den başlamalı”

Resmi görüşürüz

“Erdoğan, velev ki cumhurbaşkanı olursa hiçbir özel görüşme içerisinde bulunmayız. Ama devletin âli menfaatleri söz konusu olduğu zaman resmi görüşme yapmaktan da vazgeçmeyiz. Ama inşallah öyle bir durum olmayacak”

‘Sanatçılar nasıl hazmedecek'

“Vizyon toplantısına katılan sanatçıların vizyonsuzluğu. TÜSAK’ın ne maksatla kurulduğunu, değişim adı altında nasıl bir dönüşüm düşündüklerini, sanatın hangilerine yol verdiklerini kestiremeyenler Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı vizyonunu nasıl hazmedecekler?”