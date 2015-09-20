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Kültür-Sanat

Suriyeli mültecilerin kurduğu orkestra ilk konserini verecek

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kaçan Suriyeli müzisyenlerin kurduğu filarmonu orkestrasının ilk konseri Almanya'da

20 Eylül 2015 00:13

"Sürgündeki Suriyeliler Filarmoni Orkestrası" (Syrian Expat Philharmonic Orchestra) üyeleri ilk kez Almanya'nın Bremen kentinde performans sergileyecek. Suriyeli müzisyenlerden oluşan orkestra, 22 Eylül Salı günü Bremen Radyosu'na bağlı Sendesaal'de ilk konserini verecek.

Sendesaal'in programında yer alan bilgilere göre, Bremen Gençlik Senfoni Orkestrası'nın (JSO) eski üyeleri de Suriyeli müzisyenlere eşlik edecek. Dinletide klasik ve oryantal enstrümanlar çalınacak. Martin Lentz'in yönetiminde eseri yorumlanacak besteciler arasında Maias Alyamani, Issa Boulos, Salim Dada, Franz Schubert, Peter İlyiç Çaykovsky ve George Fenton da yer alıyor.

Müzisyenler, "orkestranın, Suriye'yi savaş ve tahribatın ötesinde, bir kültür ulusu olarak göstermeyi hedeflediğini" açıkladı.

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Syrian Expat Philharmonic OrchestraSürgündeki Suriyeliler Filarmoni Orkestrası

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