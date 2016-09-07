Suriyeli mülteciler IŞİD'den alınan Cerablus'a geçmeye başladı

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki 250 kişilik Suriyeli mülteciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karadan desteğiyle düzenlediği Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında IŞİD'in elinden alınan Cerablus'a geçmeye başladı.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde yürütülen harekâtın 15'inci günü geride kaldı.

Suriye'deki savaştan kaçan ve yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de olan Suriyeliler geri dönmeye başladı. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Suriyeli, ülkelerine geri dönmek için Gaziantep Valiliğine müracaat etti. Alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 250 kişi Karkamış Gümrük Kapısı'na geldi.

Yanlarındaki eşya ve bavullarıyla gelen gruptakiler, Karkamış Spor Salonu'nda kayıt işlemlerinin ardından güvenlik kontrolünden geçirilip Cerablus'a gönderildi.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, yaklaşık 1 yıl sonra ülkesine dönmenin heyecanını yaşayan Hüseyin Rüstem, "Yaşadığımız yer teröristlerden temizlendi onun için geri dönüyoruz. Anamızı, babamızı özledik. Ailem orada, ben burada tek başınaydım. 'Savaş kalmadı' diyorlar, o nedenle gidiyorum. Çobanbey köyündenim. Türk askeri, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağ olsun. Bizi IŞİD'ten kurtardılar" diye konuştu.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ocak 2014'ten bu yana kapalı olan Karkamış Sınır Kapısı hizmete alındı" dendi.

Gaziantep Göç İdaresi Müdürü Oktay Bahçeci, "Bugün 250 kişilik talep var sonraki günlerde muhtemelen talep artacaktır" diye konuştu.

"Annemin mezarını ziyaret edeceğim"

Sınır kapısındaki bir Cerabluslu, "Yarın dönüyoruz. Hanım Antep'te. Vatanımıza döneceğiz. Annem öldü göremedim. Mezarını ziyaret edeceğim. Kurban Bayramı'nı vatanımızda geçireceğiz. Türkiye'den çok mutluyuz" dedi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Karkamış'a sığınan Mahmud ailesi de dönüş yolunda. 10 ay önce Türkiye'de dünyaya gelen Mahmud bebek, ailesiyle gittiği Cerablus'ta vatan toprağını ilk kez görecek.

Anne Fatima Mahmud, artık ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığı anlattı: "Bugüne kadar bizi her anlamda destekleyen Türkiye şimdi de vatanımızı kurtardı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Türkiye'de çok güzel dostluklar edindik, artık Türk dostlarımızın Suriye'de de bir evleri var."