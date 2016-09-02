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Cerablus operasyonunda 10. gün: IŞİD'in kullandığı 3 bina savaş uçaklarıyla vuruldu

TSK: Hedefler akıllı mühimmatla vuruldu

02 Eylül 2016 18:33

10. gününe giren Cerablus operasyonuna ilişkin bilgilendirme notu geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Cerablus'ta terör örgütü IŞİD'in akıllı mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

'Fırat Kalkanı' operasyonu kapsamında Suriye sınırındaki IŞİD hedeflerinin Türk savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi. TSK tarafından yapılan açıklamada savaş uçaklarının üç kez IŞİD hedeflerini vurduğu ifade edilirken, sivil halkın da Türkiye sınırına dayandığı kaydedildi.

Şu ana kadar 34 köy ve yerleşim biriminin terörist unsurlardan temizlendiği ifade edildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "Kunduriyah ve Arap İzah Bölgeleri'nde IŞİD'in kullandığı 3 bina savaş uçaklarıyla vuruldu. Ayrıca hedeflerin akıllı mühimmatla vurulduğunun altı çizildi" denildi.

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