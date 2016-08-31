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Türk gazeteciler Cerablus'ta, kent sakinleri anlatıyor: Kafa kesiyorlardı, internet yasaktı!

Cerabluslular IŞİD'lilerin araçlarına binerek hızla kenti terk ettiğini söyledi

31 Ağustos 2016 18:40

Türk gazeteciler TSK'nın desteği ile ÖSO'nun IŞİD'den aldığı Cerablus'a girdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cerabluslular, IŞİD varken hayatlarının çok zor olduğunu söyledi. Bir Cerabluslu, "Her türlü şeyi yasakladılar. Bu yasaklara uymayanları cezalandırıyorlardı. Sürekli kafa keserek idam ediyorlardı. Bazen de (uzun bir bayrak direğinin olduğu binayı göstererek) buradan aşağı atıyorlardı" dedi. Ahmed adındaki genç, IŞİD'in önce internet kullanımının yasaklandığını hatırlatarak, örgütün daha sonra telefon, televizyon ve uydu anteni gibi cihazların da kullanılmasının yasaklandığını kaydetti.

TSK destekli operasyonun başlamasından hemen sonra IŞİD'lilerin araçlarına binerek hızla kenti terk ettiğini söyleyen Cerabluslular, şu anki durumdan oldukça memnun olduklarını vurguladılar.

Beşir Ebu Udey isimli vatandaş ise, IŞİD'in Cerablus'tan çıkarılmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, örgütün ilçede kaldığızaman içinde kendilerine acılar tattırdığını söyledi.

Örgütün erkek ve kadınlara belirli elbiseleri giymelerinin zorunlu kılındığını belirten Ebu Udey, örgüt tarafından kadınların yüzlerinin tamamının örtülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Ebu Ubeyd, örgütün söz konusu dayatmalarını uygulamayanlar için "eğitime" alındığını, ayni uygulamanın ikinci kez yapılmaması karşılığında ise bir aylık hapis cezasının verildiğine dikkati çekti.

 

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