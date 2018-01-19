Suriyeli Muhammet doktor olmak istiyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, omzunda ayakkabı boyası sandığı asılı halde, dışarıdan spor merkezine bakarken çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen, ardından okula başlayan Suriyeli Muhammet Hüseyin (12) karnesini aldı. Muhammet, doktor olmak istediğini söyledi.

Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki spor merkezine giden üyeler tarafından, omzunda ayakkabı boyası sandığı asılı halde içeri baktığı fotoğrafının sosyal medyadan paylaşılmasıyla gündeme gelen ve işletmeci tarafından spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yapılan Suriyeli Muhammet Hüseyin, Atatürk İlköğretim Okulu\'na kaydedildi. Muhammet, okula kaydının ardından 2 hafta sonra karnesini aldı.

Doktor olmak istediğini belirten Muhammet Hüseyin, \"Karnemi aldım, çok memnun oldum. Türk arkadaşlarımı çok seviyorum, okuldan da öğretmenlerimden de çok memnunum, hiçbir eksiğim yok. Arkadaşlarım bana çok iyi bakıyorlar. Biraz şişmanım bu bana biraz sıkıntı yapıyor, spor merkezine gidiyorum orada spor yapıyorum. Kilo vermek için her gün gidiyorum. Sabah okula gidiyorum akşam ise spor salonuna gidiyorum. Doktorluğu çok seviyorum, doktor olsam çok sevinirim\" diye konuştu. Muhammet Hüseyin\'e karnesini veren öğretmeni, tatilde okuması için de Türkçe kitap hediye etti.

Okuldaki karne töreninde konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, okula gidemeyen çocuklara ulaşmak için sürekli çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Biz arkadaşlarımızla sürekli sahada alan taraması yaparak okullaşmamış çocukları okullaştırıyoruz. Bu gayretler kapsamında Muhammet\'i biz basından gördük, sonra araştırdık. Urfa\'dan gelmişler, ondan dolayı biz ailesine ulaşamamışız, yakın bir tarihte gelmişler. Hemen bu çocuğumuzu aldık, okulumuzda öğretmenlerimiz büyük bir ilgi gösterdi. Hızlı bir şekilde öncelikle okuma yazma ve Türkçeyi öğrenme eğitimi almaya başladı. Ve bu hızlı ilerleyişi de biz de gözlemlemekteyiz. İnşallah ikinci dönemde Muhammet ve kardeşleri, diğer Suriyeli çocuklarımız çok daha iyi olacaklar.\"



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