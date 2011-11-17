-Suriyeli muhaliflere silah vermiyoruz TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Suriyeli muhaliflere silah desteği verilmediğini bildirdi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Güldal Mumcu başkanlığında toplandı. Gündemdışı söz alan CHP Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, ''Giresun Üniversitesi'deki rektör karmaşasına'' ilişkin görüşlerini paylaşmak istediğini söyledi. Üniversitenin, 17-18 aydır vekaleten yönetildiğini ifade eden Karaahmetoğlu, ''Böyle birşey başka bir üniversitede var mı? Bu siyasi keyfiyetten kaynaklanmaktır. Bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını istiyorum'' dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de Rusya'da Ahıska Türklerinin sürgünüyle boşalan yerlere Ermenilerin yerleştirildiğini anlattı. Sürgündeki Ahıska Türklerinin acılarının giderilmesinin tek yolunun, vatanlarına geri dönüşlerinin yolunun açılması olduğunu belirten Külünk, ''Şubat 2009'da çıkarılan kanunla çifte vatandaşlık hakkı tanınarak, biraz olsun vatan hasretleri giderilmeye çalışılmıştır'' diye konuştu. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker de gündemdışı konuşmasında, diyabetin dünyada en yaygın hastalıklarından biri olduğunu söyledi. Hastalığın yaygınlığının çok fazla olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütünün hastalığı, ''salgın'' derecesinde ele aldığını anlatan Şeker, hastalığın kaynağını, sac ayakları hareketsizlik ve hazır yemek olan yeni yaşam modelinden aldığını ifade etti. Gündemdışı konuşmalara hükümet adına yanıt veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise diyabet hastalığıyla mücadelede sadece Sağlık Bakanlığının çabalarının yeterli olmayacağını söyledi. Eroğlu, vatandaşların fiziksel aktivite ile koruyucu hekimlik çalışmalarını önem vermesi gerektiğini ifade etti. Daha sonra, yerinden söz alan, CHP'li İhsan Özkes, milletvekillerinin konuşma kürsüsünün AK Parti sıralarına yakın olduğunu söyledi. Muhalefet milletvekillerinin bu nedenle, konuşma sırasında AK Parti milletvekillerinin baskısı altında kaldığını öne süren Özkes, kürsünün yerinin değiştirilmesini istedi. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de 12 Eylül askeri darbesiyle yüzleşilmesi gerektiğini belirterek, ''O dönemde hapishanelerde işkenceye tıbbi onay veren doktorların da araştırılması gerekiyor'' dedi. -''Silah desteği vermiyoruz''- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP'li bir milletvekilinin, ''Hükümetin Suriyeli muhaliflere silah desteği sağladığı'' yönündeki iddiası üzerine, ''Bu fevkalade yanlıştır ve çirkin bir şeydir. Dış siyasetle alakalı bir konuda böyle konuşmak yanlış olmuştur. Bizim silah desteği falan verdiğimiz yok. Biz şu anda birtakım yaptırımlar bile uygulamıyoruz. Suriye'nin suyunu kesiyor muyuz? Orada insanlar yaşıyor. Biz insani açıdan olaya bakıyoruz'' dedi.