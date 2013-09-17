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Düşürülen Suriye helikopterindeki pilotların son görüntüleri yayınlandı

Suriyeli muhaliflerin yayınladığı görüntülerde, pilotlardan birisinin kafasının kesilerek öldürüldüğü görüldü

17 Eylül 2013 10:22

 

Türkiye’nin Suriye’ye ait bir helikopteri düşürdüğünü açıklamasının ardından internette değik açılardan çekilmiş düşme anı ve olay yeri enkaz görüntüleri yayınlandı.
 
Bazı internet sitelerinde de pilotların paraşütle atladığını gösteren görüntüler yer alırken, sınırdaki Türk köylerinden olayı görenler, “Bir anda gürültülü bir patlama oldu. Helikopterin düştüğünü gördük” dedi. Bazı görgü tanıkları da “Bir anda gürültülü bir patlama oldu. Patlama anında havada iki paraşütün indiğini gördük” iddiasında bulundu.
 

Silah sesleri duyuldu

 

Helikopterin düşüşünden hemen sonra çekildiği iddia edilen görüntülerde uçağın yanan enkazının yanısıra paraşütle atlayan pilotların yere inişi görülüyor. Pilotların inmesiyle birlikte “Allahuekber” diye bağıran bir grup pilotlara doğru yöneliyor ve silah sesleri duyuluyor. ÖSO’ya yakın kaynaklar pilotların öldürüldüğünü söylese de pilotların durumu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Türkiye’nin Suriye’ye ait bir helikopteri düşürdüğünü açıklamasının ardından ÖSO’ya yakın bazı siteler de helikopterin düşüşünden hemen sonra çekildiği iddia edilen görüntüler paylaştı. Helikoptere ait olduğu iddia edilen görüntülerde enkaz ayrıntılarıyla gözüküyor.

 

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