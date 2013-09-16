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Dünya

DHA: Suriye sınırında helikopter düştü

Doğan haber Ajansı, Suriye sınırında Suriye'ye ait helikopterin düştüğünü duyurdu

16 Eylül 2013 18:02

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nde Suriye sınırı yakınlarında Suriye topraklarında Suriye'ye ait helikopterin düştüğü bilidirildi.

Suriye topraklarında uçuş yapan askeri helikopter, saat 14.00 sıralarında iddiaya göre havada infilak ettikten sonra, Yayladağı İlçesi'ndeki Topraktutan Karakolu'na 400 metre uzaklıktaki bölgeye düştü. Helikopterin düşmesi sırasında, iki pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu, ancak yere indiklerinde ise muhalifler tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

Olayın ardından sınırda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli de helikopterin düştüğü bölgeye gitti.

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