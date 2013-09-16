Arınç: Suriye helikopterini Türk savaş uçakları vurdu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Suriye’ye ait olduğu belirtilen bir helikopter düştü. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, helikopterin sınır ihlali yaptığı için Türk savaş uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı.

Suriye ordusuna ait bir helikopter sınır ihlali yaptığının belirlenmesinin ardından Malatya'dan kalkan Türk savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldü. Açıklamayı Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptı.

Arınç, "2 kilometre Türkiye'de hudut ihlalinde bulunmuş. Hava savunma unsurları tarafından sürekli ikaz edilmiş. İhlalin devam etmesi üzerine Malatya'dan havalanan uçaklarımız tarafından 14,25'te füzeyle vurulması sonucu Suriye topraklarına düştüğü tespit edilmiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Suriye’ye ait bir MI 17 helikopteri bugün Hatay Güveçli bölgesinde 2 km hava sahası ihlalde bulunmuştur. Tüm uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi nedeniyle söz konusu helikopter Malatya’dan havalanan hava kuvvetlerimize ait jetlerimizle füze ile vurularak düşürülmüştür.

BM denetçilerinin Ban Ki Mun’a sunduğu rapor bizi şaşırtmadı ve yanıltmadı. Bizim kimyasal silah kullanıldığına dair bir şüphemiz yoktu. Raporda bu kimyasal silahları kimin kullandığına dair bilgi yok. Bu bizim için şaşırtıcı oldu.

Türkiye’nin tavrı insani bir tavırdır. Kimyasal silahların yerlerinin bulunması ve yok edilmesi fevkalade doğrudur. Ama bunların yok edilmesi nerdeyse 2014’ün ortasına kadar varacak. Süreç zamana yayılmıştır. Uygulanmasını hep birlikte göreceğiz. Ama şunu da eleştireceğiz: Bugüne kadar Suriye’de 120 bine yakın insan ölmüştür. 110 bin kişi konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Dolayısıyla onlar silah öldürmeye devam edecekler…

Bütün bunları bir kenara koyup “bundan sonra kimyasal silah kullanılmasın. Ölenler öldü” demeyi hangi vicdan kabul eder? Bu yapılan katliamın bir sorumlusu olmayacak mıdır. Birileri hesap sormayacak birileri de hesap vermeyecek midir?

Yaşanan olaylar bizi isyan noktasına getiriyor. Biz bize düşeni yapacağız. Sadece kimyasal silah kullanmayı engellemek Esad’ı ödüllendirmek olur.

Angajman kurallarını değiştirmişti

Geçen yıl Temmuz ayında Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye angajman kurallarını değiştirmişti. Ankara, uyarı yapmadan sınırını ihlal eden veya tehdit eden Suriye askeri hava araçlarına ateş açacağını bildirmişti.