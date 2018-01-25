Suriyeli Kürtler Soçi'deki toplantıya katılmayacak

Suriyeli Kürtlerin 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için resmi davet almadıkları ve bu sebepten de toplantıya katılmayacakları belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan 'Cizire Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi Danışmanı' Bedran Çiya Kurd, ellerine henüz resmi bir davet ulaşmadığını söylerken, Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na atıfla, "Davet edilmemiz durumunda, Afrin'deki bu barbarca saldırgan işgal ışığında katılmamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

Geçen sene ilki gerçekleştirilen ve Rusya'ya ek olarak Türkiye ve İran'ın desteğiyle Suriye'deki taraflara ulaşarak savaşı bitirmeyi hedefleyen zirveye, Suriyeli Kürtler davet edilmeleri durumunda katılabileceklerini belirtmişlerdi.

Bin 600 delege davet edildi

Öte yandan Rusya gelecek hafta düzenlenecek Soçi Zirvesi için 1600 delegeye davet gönderdiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, "Davetiyeler gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor, 1600 kadar kişi bu davetiyeleri alacak" şeklinde konuşurken, Birleşmiş Milletler'den temsilcilerinin de dahil olduğu uluslararası gözlemcilerin zirveye katılacağını kaydetti.

Reuters,AFP/ÇÖ,ÖA

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