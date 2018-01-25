T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriyeli Kürtler Soçi'deki toplantıya katılmayacak

Reuters'a konuşan Suriyeli Kürt temsilci, resmi davet almadıklarını söyledi

25 Ocak 2018 23:40

Suriyeli Kürtlerin 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için resmi davet almadıkları ve bu sebepten de toplantıya katılmayacakları belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan 'Cizire Kantonu Demokratik Özerk Yönetimi Danışmanı' Bedran Çiya Kurd, ellerine henüz resmi bir davet ulaşmadığını söylerken, Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı'na atıfla, "Davet edilmemiz durumunda, Afrin'deki bu barbarca saldırgan işgal ışığında katılmamız mümkün değil" ifadesini kullandı.

Geçen sene ilki gerçekleştirilen ve Rusya'ya ek olarak Türkiye ve İran'ın desteğiyle Suriye'deki taraflara ulaşarak savaşı bitirmeyi hedefleyen zirveye, Suriyeli Kürtler davet edilmeleri durumunda katılabileceklerini belirtmişlerdi.

Bin 600 delege davet edildi

Öte yandan Rusya gelecek hafta düzenlenecek Soçi Zirvesi için 1600 delegeye davet gönderdiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, "Davetiyeler gönderildi ve gönderilmeye devam ediyor, 1600 kadar kişi bu davetiyeleri alacak" şeklinde konuşurken, Birleşmiş Milletler'den temsilcilerinin de dahil olduğu uluslararası gözlemcilerin zirveye katılacağını kaydetti.

Reuters,AFP/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ReutersSuriyeKürtSoçiSuriye Ulusal Diyalog Kongresi

İlgili Haberler

Rusya: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilsin; Kürtler, Soçi'ye davet edilenler listesinde!

"Washington, SDG'ye ve Suriye'de işbirliği yaptığı gruplara silah sevkiyatı yapıyor"

“YPG, Soçi'deki toplantıya katılmayacak”

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, 29-30 Ocak'ta, Soçi'de gerçekleştirilecek

Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilen ülkeler belli oldu

Rusya, Soçi'de yapılacak Suriye kongresi için İngiltere, Çin, ABD ve Fransa, Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan'na davet mektubu gönderdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24