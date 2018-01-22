Rusya: Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilsin; Kürtler, Soçi'ye davet edilenler listesinde!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Lavrov, Kürtlerin, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne (SOÇİ) davet edilenler listesine alındığını da açıkladı.

ABD'nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik çabalarını da eleştiren Lavrov, “ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor” dedi.

Lavrov Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el-Mihlafi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun sorulması üzerine, taraflara bir kez daha itidal ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çağrısı yaptıklarını söyledi.

"Kürtler Soçi'ye davet edilenler listesinde"

Lavrov, Kürtlerin, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler listesine alındığını da açıkladı.

Lavrov şunları kaydetti:

"Kürtlerin Suriye'deki siyasal süreçteki rolüne gelirsek, bu rol onlara verilmeli. Fakat bu rol onlara, Suriye'deki tüm etnik, dini ve politik güçlerin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağrıldığı ortak bir platformda verilmeli. Nitekim bu düşünceye dayanılarak, Kürt temsilciler, gelecek hafta Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilen Suriyeliler listesine dahil edildi."

"ABD bilinçli provokasyon yürütüyor"

Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin Türkiye ve Irak ile sınırı boyunca bir sınır güvenlik gücü oluşturma planlarına gönderme yaparak, Washington'ın, Suriye'nin Türkiye sınırındaki bölgelerini ele geçirme politikasının sürdüğünü de belirtti ve ekledi:

"ABD'nin bu ülkedeki eylemleri ya buradaki durumu anlamadığını ya da bilinçli bir provokasyon yürüttüğünü gösteriyor."

"Washington, SDG'ye ve Suriye'de işbirliği yaptığı gruplara silah sevkiyatı yapıyor"

Lavrov şöyle devam etti:

"Uzun zamandan beri, ABD'nin, Suriye'nin önemli bir bölümünde alternatif yönetim organları yaratmaya çalıştığını söylüyoruz. Washington, başta Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olmak üzere Suriye'de işbirliği yaptığı gruplara kimi zaman açıklayarak kimi zaman da duyurmadan silah sevkiyatı yapıyor."

"ABD, Ya durumu anlamıyor ya da provokasyon yapıyor"

Plan kapsamında ABD tarafından Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik de adımlar atıldığını hatırlatan Lavrov, “Sonrasında bu bilgiyi reddetmek için ABD tarafından bazı beceriksiz açıklamalar yapıldı. Ancak bu yapının kurulmasına yönelik faaliyetler devam etti. ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor” değerlendirmesinde bulundu.



ABD’yi Suriye’de Kürtlere rejimle temasa geçmemeleri için baskı yapmakla da suçlayan Lavrov, “ABD, Kürt sorununun hassas doğasını ve bölgesel boyutlarını tamamen göz ardı ederek Kürtler arasındaki ayrılıkçılığı aktif bir şekilde teşvik etmeye devam ediyor" dedi.

"Suriye'de bazı olaylara taraflı yaklaşılması bizi biraz endişelendiriyor"

Öte yandan Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin Fransa'nın talebi ile Afrin gündemiyle toplanacak olmasına ilişkin olaraksa, "Suriye'deki bazı olaylara taraflı yaklaşılması bizi biraz endişelendiriyor" dedi.