Suriyeli korsanlar, Türkiye'nin en stratejik kurumlarını 2 yıl önce 'hack’lemiş'

Türkiye'nin en stratejik kurumlarının e-postalarını ele geçirdiğni öne sürüp devletin mahrem bilgilerini internette yayınlayan Suriyeli siber korsanlar açıklama yaptı.

Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin haberine göre, ‘Suriye Elektronik Ordusu’ adlı grubun sözcüsü, söz konusu e-postaları aslında 2 yıl önce hack’lediklerini ancak yayınlamak için beklediklerini öne sürerek, “Türkiye, Suriye helikopterini düşürdükten sonra hedef haline geldi” dedi. E-mail üzerinden soruları yanıtlayan Siber korsanların sözcüsü, yayımlanan e-postaların Türk hükümetinin Suriye’deki silahlı gruplarla koordinasyon halinde olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti. Sözcü, “Tüm dünya Suriye’nin sınırlarına saygı duymadı, bunun karşılığında biz de dünyanın tüm sınırlarını hiçe sayacağız ve ülkemize zarar vermek isteyenleri nerede olurlarsa olsunlar hedef alacağız” dedi.

'Esad'la ilgimiz yok'

Esad rejimi tarafından desteklendikleri öne sürülen grubun sözcüsü, Suriye lideriyle bağlantıları olduğu iddialarını da reddetti. Sözcü şunları söyledi: “Suriye Elektronik Ordusu’nun Suriye hükümetiyle ya da dünyada herhangi bir grupla ilgisi yok. Biz bağımsız hareket ediyoruz ve sosyal medyada çok geniş bir destekçi tabanımız var. SCS (Beşar Esad’ın devlet başkanı olmadan önce başkanlığını yaptığı ‘Suriye Bilgisayar Topluluğu’) dışarıdan tehdit aldıktan sonra bize ev sahipliği yapmaktan korktu. Şu anda yabancı server’lar üzerinden çalışıyoruz.” Suudi Arabistan, Katar ve Arap Birliği’ndeki stratejik kurumların e-postalarını da hack’leyen grubun sözcüsü, bu ülkelerin Suriye’deki iç savaşa müdahil olduğunu iddia etti.