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Suriyeli hackerlar Türkiye’nin en stratejik kurumlarını hackledi

Hackerların yayımladığı e-posta yazışmalarının Mart 2009 ila Kasım 2012 tarihleri arasını kapsadığı görüldü

10 Şubat 2015 09:09

Kendilerine "Suriye Elektronik Ordusu" adını veren rejim yanlısı hacker'lar, aralarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın olduğu kurumların e-posta hesaplarını hack'lediğini iddia etti.

E-posta yazışmaları ‘hack'lendiği öne sürülen isimler içinde çok sayıda Türk bakan, diplomat ve bürokrat da bulunuyor.

Suriyeli hacker grubu, Türkiye'yle ilgili hesaplardan 14 kategoride 967 e-postayı internet ortamında yayımladı.

Hackerların yayımladığı e-posta yazışmalarının Mart 2009 ila Kasım 2012 tarihleri arasını kapsadığı görüldü.

 Yazışmaları yayımlanan diğer iki ülke ise Suudi Arabistan ve Katar.

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