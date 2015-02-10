Suriyeli hackerlar Türkiye’nin en stratejik kurumlarını hackledi

Kendilerine "Suriye Elektronik Ordusu" adını veren rejim yanlısı hacker'lar, aralarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın olduğu kurumların e-posta hesaplarını hack'lediğini iddia etti.

E-posta yazışmaları ‘hack'lendiği öne sürülen isimler içinde çok sayıda Türk bakan, diplomat ve bürokrat da bulunuyor.

Suriyeli hacker grubu, Türkiye'yle ilgili hesaplardan 14 kategoride 967 e-postayı internet ortamında yayımladı.

Hackerların yayımladığı e-posta yazışmalarının Mart 2009 ila Kasım 2012 tarihleri arasını kapsadığı görüldü.

Yazışmaları yayımlanan diğer iki ülke ise Suudi Arabistan ve Katar.