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Yaşam

Suriyeli işadamının 1.5 milyon dolarını 'IŞİD'li diyerek gasp eden polis memuru 'FETÖ'den gözaltına alındı

Olayla ilgili 6 polis memuru da gözaltına alındı

19 Kasım 2016 14:33

Gaziantep'te Suriyeli bir iş adamının evine polis kıyafetleriyle baskın yapıp kasadaki 1,5 milyon doları gasp ettikleri iddiasıyla, 'FETÖ' operasyonu kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Sabah gazetesinin haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Suriyeli iş adamı Hasan Cafer'in Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'ndeki evine gece vakti gelen polis kıyafetli şüpheliler tarafından kasadaki 1,5 milyon doların gasp edilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Suriyeli ailenin ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin eşkallerini belirleyip bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların kimliğini belirledi.

Kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz B, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan komiser Ahmet K. (33) ile şoförü polis memuru Yılmaz T, Suriyeli iş adamının damadı Basri G, ağabeyi Mustafa G, Ünal T. ve Ahmet K'yi (28) gözaltına aldı.

 

Fikir damattan

 

Şüphelilerden Suriyeli Mustafa ile kardeş Basri G'nin, emniyetteki işlemler sırasında, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan komiser Ahmet K'ye, kayınpederinin evinde yüklü miktarda para bulunduğunu söyleyerek, hep birlikte gasp planı yaptıkları ve polis kıyafetleriyle terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldığı süsü verilerek gece geç saatlerde eve girip, aile fertlerinin ellerini kelepçeleyerek kasadaki 1,5 milyon doları silahla gasp ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

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