Suriyeli çocuklarla Türk çocuklar aynı tualde hayallerini çizdi

Bir grup üniversite öğrencisi Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocuklarla Türk çocukları bir araya getirip kaynaştırmak istedi ve bunun için sanatı seçti. Onların eline bir tuval bir fırça verdiler. Suriyeli ve Türk çocuklar bir tuvale, hayallerini, umutlarını birlikte çizdi.

Aljazeera Sümeyye Ertekin’in haberine göre, Türk ve Suriyeli çocuklar iki gün boyunca bir araya geldiler, oyunlar oynadılar, resimler yaptılar, kaynaştılar. Bir grup üniversite öğrencisinin projesiydi bu. Amaç; Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukları, Türk çocuklarla bir araya getirip kaynaştırmak.

Bunun için sanatı seçtiler. Çocuklara resim yaptırdılar. Ancak hepsine birer tuval ve fırça vermediler. Çocukları ikişerli gruplara böldüler. Her bir grupta bir Suriyeli ve bir Türk çocuk vardı. Her bir gruba yani iki kişiye sadece bir tuval ve bir fırça verdiler. Etkinliğin ismini de 'iki el bir fırça' koydular. Türk ve Suriyeli çocuklar hayallerini, umutlarını bir tuvale sığdırdılar.

“En mağdur kesim çocuklar”

Gülay Kaplan projenin mimarlarından. İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans öğrencisi. İlkini Mayıs ayında gerçekleştirdikleri serginin ikincisini Kasım ayında İstanbullularla buluşturdular. Kaplan ve arkadaşları Arap coğrafyasında ayaklanmalar başladığından bu yana bir grup arkadaşıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Gülay Kaplan daha sonra Türkiye’de artan Suriye nüfusunda çocukların en mağdur taraf olduğunu fark ederek, onlar için bir şeyler yapmak istediklerini anlatıyor:

“Önce Hatay’da kamplara gittik. Çocuklar hep geri dönecekleri günü hayal ediyorlardı. Ama artık onlar burada uzun süre kalıcıydı, bu belliydi. Biz onlara bir aidiyet duygusu kazandırmak istedik. Bir de çok fazla nefret söylemi vardı. Türk çocuklarla kaynaşırlarsa bu söylemi de en azından onlar arasında kırabileceğimizi düşündük.”

Gülay Kaplan ve sayıları 60’ı bulan arkadaşları İstanbul’da Fatih’te bir Suriye okulu ile bir Türk okulundan yaşları 10-11 olan 140 çocuğu bir araya getirdi. Psikologlardan, psikiyatrlardan destek ve danışmanlık aldılar. Onların tavsiyeleri doğrultusunda çocuklar iki gün boyunca Topkapı 1453 müzesinde birlikte oynadılar ve resim çizdiler. Şimdi çizdikleri resimleri Taksim Metro’sunda sergiliyorlar.

Türkiyeli Yaman, Suriyeli Muhammed ve İbrahim üzerinde Türk bayrağı olan bir resim çizmişler. Yaman resmi çizmeden önce birlikte fikir yürüttüklerini ve böyle bir resim çizmeye karar verdiklerini söylüyor:

"Biz daha önce tanışmıyorduk. Bir araya geldiğimizde Türkiye resmi çizdik. Onlar da biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Bereber birleşmiş bir aileyiz. Bu resim de bunu anlatıyor. "

Önce itiraz sonra kaynaşma

Gülay Kaplan projesi Türk çocuklara anlattığında aldığı tepkiyi şöyle anlatıyor:

“Türk çocuklara yabancı arkadaşlarınızla oynayacaksınız dediğimde önce ‘aaa kim?’ diye heyecanlandılar. Suriyeli dediğimde neredeyse bir hayal kırıklığı yaşadılar. ‘Aa istemiyoruz, ama onlarla mı?’ gibi bir itiraz, bir surat asma durumu vardı. Suriyeli çocuklar geldikten sonra onları ikişerli, üçerli eşleştirdik. İlk gün bazıları birbirleriyle hiç konuşmadı. İkinci gün Suriyeli çocuklar biraz geç kalınca Türk çocuklar ‘arkadaşlarımız nerede, ne zaman gelecekler’ diye sormaya başladılar. Onlar gelince de heyecanla oyunlarını oynadılar. Bir birlerine yardım ettiler. Kaynaştılar.“

Gülay Kaplan ve arkadaşları amaçlarına ulaşmışlar. Çünkü sergide de Türk ve Suriyeli çocuklar hemen eşlerini bulup birlikte yaptıkları resimlerin başına koşarak gittiler. Gelen misafirlere resimlerini gösterdiler. El ele salonda dolaştılar. Kendi çizdikleri resimleri duvarlarda sergilenmesinden mutlu olduklarını ifade ettiler.

140 çocuğun 56 resminin sergilendiği sergi 30 Kasım'a kadar Taksim Metro'sunda açık kalacak.