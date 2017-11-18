"Suriyeli beşler" yakalandı

"Suriyeli beşler" olarak bilinen bir grubun kaçırdığı 15 yaşındaki B.M, polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Kaçırma olayına karışan 5 kişi de gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşayan O.M(47) bir süre önce Türkiye'ye gelerek Beylikdüzü'nde bir eve yerleşti. Esenyurt'ta mobilya imalathanesi kurdu.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 18.30 sıralarında oğlunu imalathanede bırakarak ayrıldı. Oğlunu saat 20.00'da telefonla aradığında ulaşamadı. Telefonu kapalıydı. Bir süre sonra tekrar aradı yine ulaşamadı. Oğlu B.M'nin Türk arkadaşını aradı. Birlikte karakola giderken bir telefon geldi. Telefondaki ses Arapça konuşuyordu ve,"Oğlun elimizde, 200 bin doları hazırla yoksa oğlunu parça parça eder adresine göndeririz." dedi. Kısa süre oğluna telefon verildi o da, "Baba benim" diyebildi ve telefon kapandı.

Baba O.M'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi devreye girdi. Polis, B.M'nin yerini tespit etmek için çalışma yürütürken, baba tanımadığı bir numaradan aranmaya başlandı. Baba numara tanıdık birine ait olmadığı için telefonu açmadı. Polis, babayı arayan numaranın adresini buldu. Bir markette kurye olarak çalıştığı belirlenen kişi, telefonu ağabeyi Samer Farzad'ın kullandığını söyledi. Farzad'ın yerini bilmediğini söyledi. Polis bunun üzerine Farzad'ın kardeşine, kaza geçirdiğini, markete gelmesini söylemesini istedi. Farzad kısa sürede markete gelince gözaltına alındı.

Farzad, yapılan sorguda B.M'nin tutulduğu evi söyledi. Avcılar'daki ev basıldı. B.M, elleri, ayakları ve gözleri bağlı olarak bulundu. B.M kurtarılırken, evde bulunan ve kaçırma olayını gerçekleştiren Belal Kallaş,(20) Muhammed Eldafis,(21) Moata Senbakkour(24) ve Muhammad El Cezmeti(24)gözaltına aldı.

Polis, Samir Farzad ve Belal Kallaş'ın aileyi daha önceden tanıdığını, varlıklı olduklarını söylemeleri üzerine Muhammed Eldafis'in kaçırma olayını organize ettiğini belirledi.

Eldafis kaçırma olayını itiraf ederken, emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. O.M ve oğlu B.M'nin emniyette bir araya gelmeleri sırasında duygu dolu anlar yaşandı.