Suriyeli aktivist anne ile gazeteci kızını öldüren zanlı yakalandı

Üsküdar'da yaşadıkları evde öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Bakarat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat'ın zanlısı Bursa'da yakalandı. Anne kzıın akrabası olduğu bildirilen zanlı Ahmet Barakat'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada olay yerinde güvenlik kamerası bulunmaması üzerine çevre sokaklarda bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cinayetin işlendiği belirlenen saatin ardından bölgeden hızla uzaklaşan bir şüpheli kişi tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü incelenerek şüpheli şahıs Otogara kadar takip edildi.

Bursa'da 3 gün süren operasyon yapıldı

Polis yaptığı incelemede bu kişinin Bursa'ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 gün boyunca Bursa'da eşkalini belirlendikleri kişiyi yakalamak için çok sayıda yere baskın yaptı. Sonunda evi tespit edilen şüpheli Ahmet Barakat, bu sabah saatlerinde yapılan baskında gözaltına alındı. Şu ana kadar yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın bulunmadığı öğrenildi.

Cinayetin sebebi araştırılıyor

Öldürülen Orouba Barakat ve Halla Barakat'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacağı öğrenildi. Sorgusunun ardından cinayetin sebebinin belli olacağı belirtildi.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesetlerin 2-3 günlük olduğunu kaydederken evde yaptıkları incelemede anne ve kızının vücudunda boğulma izleri olduğu belirlemişti.

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Kokmasını engellemek için deterjan kullanmıştı

Orouba Barakat, işkence gören rejim muhalifleri ile röportaj yapmış, belgeseller çekerek dünya kamuoyuna duyurmuştu. Suriye'de iç savaşın ardından İngiltere'ye giden Orouba Barakat, bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra İstanbul'a gelmişti. Cinayet bürosu, evde yaptıkları incelemede anne ve kızını önce boğduğunu daha sonra bıçakladığını belirtmişti. Katillerin, cesetlerin kokmasını engellemek amacıyla detarjan kullandığı da öğrenilmişti.

Akrabaları ABD'de öldürülmüştü

Korkunç cinayeti dünyaya Orouba Barakat’ın kız kardeşi Shaaza Barakat duyurmuştu. Shaaza Barakat’ın Mavi Marmara yolcularından olduğu öğrenilirken, Şubat 2015’te Amerika’da katledilen 3 Suriye’linin de Barakat’ın akrabalarından olması dikkat çekti. Shaaza Barakat’ın yeğeni olan Deah Barakat, eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve eşinin kız kardeşi Razan Muhammed Ebu Salha, ABD’de 2015 şubatında silahlı saldırı sonucu katledilmişti.

Shaaza Barakat, sosyal medyadan “Bıçaklamışlar... 40 seneden beri suçluları bulur, gazetelere manşet yapar, onları ifş a ederdi. Şimdi o ve kızı Halla’nın ismi manşetlerde... Bunu yapanlar, zulüm sizi bulacak” diyerek duyurmuştu.