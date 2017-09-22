Suriyeli aktivist, gazeteci kızı ile İstanbul'da öldürüldü

Suriyeli muhalif aktivist Orouba Bakarat ile gazeteci kızı Halla Barakat Üsküdar'da yaşadıkları evde öldürüldü. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yapması sonrasında, 2-3 gün önce bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızının vücudunda boğulma izleri olduğu belirlendi.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre 22 yaşındaki Halla Barakat’a telefon ile ulaşamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılamaması üzerine kızın arkadaşları durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Eve giren polis ekipleri Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat’ı ölü buldu.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yaptı. 2-3 gün önce bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşın anne kızda boğulma izleri de olduğu belirlendi. Katil zanlılarının cesetlerin üzerine kokmayı engellemek için deterjan döktükleri tespit edildi. Cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Orouba Barakat, Suriye'deki cezaevlerinde işkence gören muhaliflerle ilgili röportajlar yapmasıyla tanınıyordu. Anne Orouba Barakat'ın savaşın başlamasının ardından İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldıktan sonra İstanbul'a geldiği bildirildi. Halla Barakat'ın Ortadoğu'ya yönelik haberler yapan Orient News'te editör olarak çalıştığı belirtildi.

“Cesetler dört gündür evdeymiş”

Bir mahalle sakini olayla ilgili, “Gece bir baktık polisler kapıdaydı. Polis, ambulans bayağı bir kalabalıktı. Anne ve kızın boynunu keserek öldürmüşler. Gece olduğu için bizim de hiçbir bilgimiz yok. Suriyeli olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini ise cesetlerin 4 gündür evde olduğunu duyduğunu belirterek, “Duyduğumuz kadarıyla anne kız öldürülmüşler. Üzerlerine kireç dökmüşler, yataklarına koymuşlar. Çekip gitmişler. Cesetler 4 gündür evdeymiş, öyle deniliyor. İyi insanlardı, kimseye zararları yoktu” dedi.

Polis olayla ilgili soruşturması sürerken, olayı gerçekleştiren faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.