Suriyeli aile kimlikleri olmadığı için tedavi olamıyor

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 2014 yılında Suriye’nin Halep şehrinden Türkiye’ye kaçak yollarla gelen Hassan ailesi, hasta çocuklarını tedavi ettiremiyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, baba Abdullah Abu Hassan, Türkiye’ye geçtikten sonra Kilis’teki Öncüpınar Mülteci Kampı’na yerleştirildiklerini söyledi. Kampta iki yıl kaldıktan sonra ailesini geçindirmek için şehir değiştirmeye karar veren Suriyeli sığınmacı, 2016 yılında ailesiyle birlikte bu kez İstanbul’a göçmüş. İstanbul’da geçici işlerde çalıştığını söyleyen Abdullah Abu Hassan, şu anda işsiz olduğunu ve geçinemediğini söylüyor.

Geçici kimlik kartlarının, sadece Türkiye’ye giriş yaptıkları yer olan Kilis’te geçerli olduğunu anlatan Hassan, bu nedenle İstanbul’da hastaneye bile gidemediklerinden yakınıyor. Astım hastası olan kızını bu sebeple tedavi ettiremediğini belirten Suriyeli sığınmacı Abdullah Abu Hassan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben kalp ve şeker hastasıyım. Çalışamadığım için paramız yok. Kimliğimiz olmadığı için ne devletten yardım alabiliyoruz ne de hastanede tedavi olabiliyoruz. Kızımı bir hafta önce hastaneye götürdüğümde yetkililer benden para talep ettiler. Geçici kimlik kartım olmadan da kabul etmeyeceklerini söylediler. Çok zor durumdayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz”