Suriye'den ilk resmi açıklama: Ölenlere başsağlığı diliyoruz, soruşturma başlattık

Suriye Enformasyon Bakanı Ümran ez-Zabi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde top mermisinin isabet etmesi sonucu 3'ü çocuk, 2'si kadın, 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Türkiye'ye başsağlığı dilerken soruşturma açıldığını belirtti. Bakan ayrıca sınırdan terörist grupların geçiş yaptığını, Türkiye'nin sınırını kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Suriye'den ilk açıklama ülkenin Enformasyon Bakanı Ümran ez-Zabi'den geldi. ez-Zabi, yaptığı açıklamada ölenlere başsağlığı diledi. "Komşularımızın egemenliğine saygılıyız" diyen Zabi, olayla ilgili soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Olayda hayatını kaybedenleri 'şehit' olarak niteleyen Bakan'ın Türkiye'ye uyarısı da vardı. Türkiye'nin sınırını kontrol etmesi gerektiğine işaret eden Zabi, muhalifleri kast ederek, terörist grupların ve silahların sınırdan geçtiğine işaret etti. Ez-Zabi bu durumun bölgesel anlamda uzun vadede tehdit oluşturabileceğine işaret etti.