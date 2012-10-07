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Suriye'den Akçakale'ye yine top mermisi düştü, Türkiye anında karşılık verdi

Suriye tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bir top mermisi daha atıldı

07 Ekim 2012 19:05

Suriye tarafından atılan bir top mermisi Akçakale ilçe merkezine birkaç yüz metre mesafedeki Toprak Mahsulleri Ofisi yakınlarına düştü. Türkiye anında karşılık vererek Suriye'ye top atışı yaptı. Edinilen bilgilere göre Suriye'deki askeri birliğin mühimmat deposu vuruldu. Akçakale'de yapılan anonslarda halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin kontrolü büyük ölçüde elinde bulundurduğu Tel Abyad ilçesine, Beşşar Esed'e bağlı güçler tarafından birkaç kez top atışı yapıldı.

Bu sırada atılan mermilerden biri sınırdaki tampon bölgenin yakınında bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait depoların yakınına düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda şarapnel parçalarının depolara zarar verdiği görüldü.

NTV muhabiri Can Ertuna, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yakınlarına düşen top merminin açtığı krateri canlı yayında gösterdi. Ertuna, Suriye tarafından Türkiye topraklarına düşen top mermisinin ardından, Türk tarafının da karşılık verdiğini belirtti. Hala resmi bir açıklama olmamasına rağmen, Türk tarafından top atışı yapıldığı sesleri duyuldu.

 

Suriye'nin muhimmat deposuna isabet etti

 

CNN Türk muhabirinin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye tarafından atılan top mermisi Suriye askeri birliğinin mühimmat deposuna isabet etti. Olay yerinde yangın çıktığı iddia edildi.

 

'Dışarı çıkmayın' uyarısı

 

Suriye tarafından bugün öğleden sonra atılan 2 topun Türkiye sınırlarındaki Akçakale Gümrük Müdürlüğü binası ve Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesine düşmesinin ardından, polis araçları ve belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dışarı çıkmamaları, sınır bölgesinden uzaklaşmaları yönünde uyarı anonsları yapılmaya başlandı.

Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı sınır hattında vatandaşlar uzaklaştırılırken, bölgedeki evlerde yaşayanlardan dışarı çıkmamaları ve üst katlardan alt katlara inmeleri isteniyor. Türkiye'nin misilleme atışı ile anında karşılık verdiği olay sonrası ilçe halkı arasında tedirginlik yaşandı. Bu arada Telebyad'taki çatışmalarda yaralanan bazı Suriyeliler sınırdan geçirilerek tedavi için Akçakale'ye getirildi.

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, Akçakale'ye bugün de top mermilerinin düşmesi üzerine ilçeye geldi. Vali Güvenç, Suriye tarafından atılan topun düştüğü TMO ve Gümrük Müdürlüğü'nde inceleme yaptı

 

Sabahtan bu yana top atışı sürüyor

 

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan da, Tel Abyad'ta top atışının sabahtan bu yana aralıklarla yapıldığını belirterek, ''Olayda Allah'a şükür can kaybı olmadı. Patlamanın hemen ardından top atışının yapıldığı alanlara karşı atış yapıldı'' dedi.

 

Okullar yarın açılıyor

 

Öte yandan ilçede 2 haftadır kapalı olan okullarda eğitim öğretimin yarın başlaması planlanıyor.

 

5 kişi hayatını yitirmişti

 

Akçakale ilçe merkezine perşembe günü Suriye tarafından atılan top mermisi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 10 kişi de yaralanmıştı.

 

 

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