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Dünya

Suriye'deki yıkımın sembolü haline gelen Ümran'ın abisi öldü

Ümran'ın babası: Çocuklarınızın gözlerinizin önünde düşmesini izlemek çok acı

21 Ağustos 2016 13:04

Halep'te bir ambulansın içinde çekilen görüntüsüyle Suriye iç savaşının sembolü haline gelen Ümran Dakneş'in 10 yaşındaki ağabeyi Ali'nin hayatını kaybetti belirtildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Suriye Dayanışma Seferberliği adlı sivil toplum kuruluşuna dayandırdığı haberine göre; Ali, Rusya ya da Esad saldırılarında aldığı yaralar sonucu dün hayatını kaybetti.

Bir hava saldırısı sonucu evleri yerle bir olan Ümran’ı ambulansın içinde yansıtan kare, dünya genelinde yanku uyandırmış ve 5 yaşındaki minik Halepli Suriye iç savaşının sembolü haline gelmişti.

Reuters’a konuşan bir tanık, 17 Ağustos’taki saldırının ardından Ali Dakneş’in iç kanama geçirdiği ve organlarında hasar oluştuğunu söyledi.

Ümran'ın babası o anları anlattı

Öte yandan, minik Ümran’ın babası İngiliz The Telegraph gazetesine 17 Ağustos’taki saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İntikam saldırısının hedefi olmaktan korktuğu için adını vermek istemeyen ve Ebu Ali takma ismiyle anılan baba, evleri füzeyle vurulduğu esnada, oturma odasında divanda Ümran, diğer oğlu ve iki kızıyla birlikte oturduğunu söyledi. Ali’nin diğer oğlu ise patlama esnasında arkadaşlarıyla dışarıdaymış.

Patlama anını anlatan Ebu Ali, “Çocuklarınızın gözlerinizin önünde düşmesini izlemek çok acı verici” dedi.

Evlerinin enkazından kendi çabasıyla kurtulduğunu aktaran Ebu Ali, ilk olarak oğlu Ümran’ı kurtarmış. Ardından diğer oğlunu enkazdan çıkarmış ve diğer çocuklarını aramak için eve dönmeden önce onları kurtarma görevlilerine teslim etmiş.

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