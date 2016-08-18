İnsanlık, yaralı yüzünde bir utançtır Ümran'ın!

Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın yaşadığı korku, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

Beş yaşındaki Ümran Dakneş Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda otururken görülüyor.

Halep'te yaşanan dehşeti gözler önüne serdiği söylenen fotoğraftaki çocuğun kimliği doktorlar tarafından da doğrulandı.

Doktor Usame Ebu el Ezz, Ümran Dakneş'in dün gece muhaliflerin elindeki Katerji mahallesine düzenlenen hava saldırısının ardından "M10" kod adlı hastaneye getirildiğini söyledi.

El Ezz, Ümran'ın kafa yaralanmasıyla hastaneye getirildiğini ve ancak beyninde hasar bulunmadığını, tedavinin ardından da taburcu edildiğini belirtti.

Halepli doktorlar, güvenlik gerekçesiyle çalıştıkları hastaneleri kod isimleriyle anıyor. Doktorlar hükümetin sistematik bir şekilde hastaneleri hedef aldıklarını savunuyor.

Rejim muhalifi Halep Medya Merkezi grubu tarafından yayınlanan fotoğrafta, beş yaşındaki Ümran saldırıdan sonraki kaosun içinde, bir kişi tarafından ambulansın arkasına oturtuluyor.

Toz içinde, dehşete uğramış görünen ümran daha sonra ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve daha sonra ellerini ambulansın koltuğuna siliyor.

Muhalifler Katerji'deki hava saldırısında beşi çocuk sekiz kişinin öldüğünü ya da yaralandığını belirtti.

Ümran'ın görüntülerinin Türkiye'de cesedi sahile vuran Suriyeli çocuk Aylan Kürdi gibi Suriye'deki iç savaşın yarattığı yıkımı simgelediği söyleniyor.