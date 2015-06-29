Suriye'den kaçıp Türkiye’de zorla evlendirilen kadının hikâyesi: Soraya...

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 20 yaşındaki Soraya’nın hikâyesi kitap oldu.
Gazeteci yazar Meltem Yılmaz’ın kaleme aldığı Destek Yayınları’ndan çıkan romanda, Soraya'nın Şanlıurfa’da yerleştirildiği kampta şiddet, taciz ve tecavüz gibi olaylarla karşılaştığı ve kamptan çıkıp özgürlüğe kavuşması için zorla evliliğe mahkûm olması anlatıldı.
Yayınevinin romanla ilgili yayımladığı tanıtım yazısı şöyle:
Humus’ta evlerine isabet eden bombayla yaralanan kendisine yeni bir gelecek yazmak umuduyla Türkiye’ye sığınır. Şanlıurfa’da yerleştirildiği kampta şiddet, taciz ve tecavüzün kol gezdiği dehşet verici olaylara şahit olur. Kamptan çıkıp özgürlüğe kavuşmasının tek yolu ise evlenmektir.
Bir süre sonra kendisinden 30 yaş büyük evli bir adama satıldığında, aşk, en umutsuz kaldığı bu dönemde Soraya'nın kapısını çalacaktır. Ancak sevdiği adam tarafından da yüz üstü bırakıldığında, Türkiye’de savaştan çok daha kötü günler yaşayacaktır.
Savaş, kamp, esaret ve kumalık… Suriye'deki iç savaştan kaçıp hayatta kalma mücadelesini Türkiye’de sürdürmeye çalışan sığınmacıların dramını anlatan Meltem Yılmaz, gerçek bir hayat hikayesinden kurguladığı romanında savaşların insan ruhunda bıraktığı derin yaraları da gözler önüne seriyor.
Meltem Yılmaz kimdir?
Gazeteciliğe 2008'de Cumhuriyet gazetesinde başlayan Meltem Yılmaz, yıllarca uyuşturucu bağımlıları, sokakta yaşayan insanlar, kimsesiz çocuklar, mülteciler, şiddet gören kadınlar, LGBTİ bireyler gibi alanlarda özel haberlere imza attı. Türk Tabipler Birliği'nin "En İyi Araştırma Haber" ödülü ile ÇGD'nin "En İyi Röportaj" ödülünü aldı. Uyuşturucu alanında saha araştırması ve röportajlardan oluşan ilk kitabı "Boş Tarlalarda Ölü Bedenler: Bonzai", 2015 Ocak'ta okuyucuyla buluştu. Meltem Yılmaz, Millet Gazetesi'nde köşe yazıları, Cinedergi'de ise sinema yazıları yazmaktadır.