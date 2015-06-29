Suriye'den kaçıp Türkiye’de zorla evlendirilen kadının hikâyesi: Soraya...

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan 20 yaşındaki Soraya’nın hikâyesi kitap oldu.

Gazeteci yazar Meltem Yılmaz’ın kaleme aldığı Destek Yayınları’ndan çıkan romanda, Soraya'nın Şanlıurfa’da yerleştirildiği kampta şiddet, taciz ve tecavüz gibi olaylarla karşılaştığı ve kamptan çıkıp özgürlüğe kavuşması için zorla evliliğe mahkûm olması anlatıldı.

Yayınevinin romanla ilgili yayımladığı tanıtım yazısı şöyle:

Humus’ta evlerine isabet eden bombayla yaralanan kendisine yeni bir gelecek yazmak umuduyla Türkiye’ye sığınır. Şanlıurfa’da yerleştirildiği kampta şiddet, taciz ve tecavüzün kol gezdiği dehşet verici olaylara şahit olur. Kamptan çıkıp özgürlüğe kavuşmasının tek yolu ise evlenmektir.

Bir süre sonra kendisinden 30 yaş büyük evli bir adama satıldığında, aşk, en umutsuz kaldığı bu dönemde Soraya'nın kapısını çalacaktır. Ancak sevdiği adam tarafından da yüz üstü bırakıldığında, Türkiye’de savaştan çok daha kötü günler yaşayacaktır.

Savaş, kamp, esaret ve kumalık… Suriye'deki iç savaştan kaçıp hayatta kalma mücadelesini Türkiye’de sürdürmeye çalışan sığınmacıların dramını anlatan Meltem Yılmaz, gerçek bir hayat hikayesinden kurguladığı romanında savaşların insan ruhunda bıraktığı derin yaraları da gözler önüne seriyor.