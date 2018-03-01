'Suriye'deki Gelişmeler ve Suriye Türkmenleri' paneli yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi \'Suriye\'deki Gelişmeler ve Suriye Türkmenleri\' başlıklı panel düzenledi. IESU Konferans salonunda düzenlenen törene Prof. Dr. Sait Yılmaz, Suriye Türkmen Derneği Federasyon Başkanı Tarık Sülo Cevizci, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Panelde Suriye\'deki son gelişmeler masaya yatırılarak Afrin Harekatı konuşuldu.

\"TÜRKİYE\'NİN ZEYTİN DALI HAREKATI HEM MEŞRUDUR HEM HAKLIDIR\"

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Sait Yılmaz, Türkiye\'nin sahaya güçlü bir aktör olarak girdiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, \"Türkiye\'nin Zeytin Dalı Harekatı hem meşrudur hem haklıdır. Hiçbir ülke sınırlarının ötesinde, kendisini hedef alan terör örgütünün yuvalanmasını, özerk bölge kurmasını istemez. Türkiye gerekeni yapacaktır\" dedi.

\" SURİYE\'DE BARIŞ PLANINA ODAKLANMALIYIZ\"

Türkiye\'nin barış planına odaklanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, \"Suriye\'de şu an barış planı yok. Zaten sıkıntıların kaynağında da hala daha tarafların kontrol ettiği bölgelerin geliştirme faaliyetlerine devam etmesi var. Bundan sonraki süreçte barış planına odaklanmalıyız. Barış planının içinde sahadaki kazanımlarımızın korunması, sadece terör örgütünün yok edilmesi değil o bölgede yaşayan ve ahdi sorumluluğumuz olan Türkmenlerin haklarının korunması yer almalıdır. Bir yandan da Suriye yeniden inşa edilecek, bu inşa faaliyetlerinde Türkiye aktif olmalı, oradaki demografi değişimi, alt yapının korunması, tarihi kimliğin korunması da bizim için önemli. Türkiye hazırlıklı olmalı\" diye konuştu.

‘’TÜRKİYE’NİN ZEYTİN DALI HAREKATI HAKLI VE MEŞRUDUR’’

Türkmenler olarak kendilerinin bu operasyonu ve öncesindeki Fırat Kalkanı Harekatı\'nı canı gönülden desteklediklerini vurgulayan Cevizci, \"Çünkü bizim bölgemizi, varlığımızı tehdit eden unsurun bölgeden uzaklaştırılması faydamıza olan gelişmeler. ÖSO\'nun içerisinde Türkmenler gerek silahlı gerekse farklı birimler aracılığıyla olsun Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmaya gayret gösteriyoruz’’ şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE MENBİÇ\'TE ABD İLE KOORDİNELİ HAREKET ETMELİ\"

Menbiç ve Fırat\'ın doğusuna yapılacak herhangi bir operasyonun ABD ile koordineli bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çeken Cevizci, \"Çünkü ABD\'nin de Türkiye\'nin çıkarlarının çokta ötesinde bir tavır içerisinde olduğunu zannedenlerden değilim. ABD\'nin o bölge bir çıkarı var bu çıkarına kim daha iyi hizmet ederse o ülke veya yapıyla işbirliği tutmaya çalışan bir tavır sergiliyor\" dedi.

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