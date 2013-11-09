Suriye'deki çocuk felci salgını korkuttu; 22 milyon çocuğa aşı

Suriye’de içsavaş yüzünden aşılama yapılamaması sonucu patlak veren çocuk felci salgını Türkiye dahil bölgedeki bütün ülkeleri tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Suriye ve Türkiye dahil 6 komşu ülkede 22 milyon çocuğa aşı yapılması gerektiğini açıkladı. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Beyazıd İlhan ''çocuk felci konusunda Sağlık Bakanlığı’nın gecikmeden özellikle riskli bölgelerde hızlıca bir aşılama faaliyetine başlaması gerekiyor. Öncelikle sınır bölgelerinde aşılama yapılmalı ancak o kadar sıkıntılı bir durum var ki Suriye’deki nüfus Türkiye’nin her yerine yayılmış durumda” dedi. Dünya Sağlık Örgütü'de sekiz aylık aşı kampanyası kapsamına Suriye’nin yanısıra Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün, İsrail ve Filistin’i de aldı.

Sümeyra Tansel'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Lancet tıp dergisinde Almanya’nın Tübingen Üniversitesi’nden Profesör Martin Eichner ile Reutlingen Kamu Sağlığı İdaresi’nden Stefan Brockmann da, 1999’dan beri çocuk felci görülmeyen Suriye’de son aylarda patlak veren vakaların Avrupa’yı da tehdit ettiğini belirtti. Dergide, hastalığın bulaştığı 200 kişiden birinde felç görüldüğünden, salgının fark edilmesinden önce hastalığın bir yıl sessiz taşınma dönemi olduğu anlatıldı. Bu dönemde yüzlerce kişinin enfeksiyonu taşıyıp bulaştırabileceği vurgulandı. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin önerdiği gibi sadece göçmenlere aşı yapılmasının yeterli olmayabileceğine, daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğine dikkati çekildi.

Suriye'de 22 vaka görüldü

Suriye’de şimdilik 22 kişi çocuk felci hastalığına yakalandı. Felç olanların çoğu aşılanmamış ya da aşının üç dozunun tamamını almamış iki yaş altı çocuklar. Dünya Sağlık Örgütü ( İng: World Health Organization - WHO) acilen çocuk felci yapılması gereken kişilerin sayısını ikiye katlayıp 20 milyona çıkarırken, sekiz aylık aşı kampanyası kapsamına Suriye’nin yanısıra Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün, İsrail ve Filistin’i de aldı.

'Aşı kampanyası ile ilgili hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı'

Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarının ardından bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanlığı ise hastalığın şu ana kadar Türkiye’de görülmediğini belirterek aşı kampanyası hazırlıklarının sonuna gelindiğini ifade etti. Bakanlık “Suriye’de çocuk felci salgını olabileceği duyumu alındıktan sonra Bilim Kurulumuzda bir değerlendirme yapılmış ve ülkemize hastalık girişini engellemek üzere bazı tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, Suriye ile komşuluğu olan illerimizde yaşayan beş yaş altındaki çocuklarımız ile kamplarda ve kamp dışında yaşayan Suriyeli çocuklara ek doz aşı yapılacaktır. Ayrıca, bölgeye giriş-çıkış yapanlar da aşılanacaktır. Aşı kampanyası ile ilgili hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmış olup uygulama yakında başlatılacaktır” dedi.

'Öncelikle sınır bölgesinde aşılama yapımalı'

Taraf’a konuşan Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Beyazid İlhan, Türkiye’nin çocuk felci salgını riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de 1998 yılından beri çocuk felci görülmüyor. Ancak komşu ülkelerde bu hastalığın yeniden ortaya çıkmış olması ülkemizde de çok ciddi bir riske işaret ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın aşılamayı yaygınlaştırmak içi çok ciddi bir faaliyet başlatması gerekiyor. Çocuk felci aşılamayla önlenebilen bir hastalık ancak kızamık salgınında gördüğümüz durum Türkiye’de aşılamada problemler olduğunu gösteriyor. Türkiye Avrupa’da en fazla kızamık görülen ülke haline gelmiş durumda. Eğer aşılama sistemimiz iyi olsaydı kızamığın bu kadar yaygınlaşması mümkün olmayacaktı. Şimdi çocuk felci konusunda Sağlık Bakanlığı’nın gecikmeden özellikle riskli bölgelerde hızlıca bir aşılama faaliyetine başlaması gerekiyor. Öncelikle sınır bölgelerinde aşılama yapılmalı ancak o kadar sıkıntılı bir durum var ki Suriye’deki nüfus Türkiye’nin her yerine yayılmış durumda”

'1 yaş altı ve 4-6 yaş arası risk altında'

Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Özlen Kaya Çardak ise, Bakanlığın acilen aşı kampanyası başlatması gerektiğini belirterek 1 yaş atı ve 4-6 yaş arasındaki çocukların risk altında olduğunu ifade etti. Çardak şunları söyledi: “Türkiye ülkemizdeki iyi aşılama çalışmalarından sonra mikroptan arındırılmış ülke statüsü kazandı. Bu statü 10 yıl çocuk felci görülmeyen ülkelere veriliyor. Suriye’de bu sıfatı kazanmıştı. Şimdi mevcut durumda Suriye’de çocuk felci vakasının görülmesi demek bizde de görülebilir demek. Çocuk felci enfeksiyonu aşıyla önlenebilir bir hastalıktır. Çocuk iki aylıkken aşılama başlanır, 4, 6, 9 ay ve 18 ay ile 4-5 yaş arası çocukları aşılanır. Şu anda ülkemizde vaka yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez her an çıkabilir. Suriye’de 10 vaka demek 15 gün içinde 100 vakaya çıkabilmesi demektir. 1 yaş altı çocuklarla birlikte 4-6 ya arası çocuklar risk altında. Çocuklar mutlaka aile sağlığı merkezlerine veya çocuk doktorlarına başvurup aşılanması lazım.”

Çocuk felci en son 1998’de görüldü

Çocuk Felci (poliomyelit) virüsünün sebep olduğu, hastalığa yakalanan bazı çocuklarda kalıcı felce yol açabilen bir hastalık. Hastalık su ve besinlerle ağız yoluyla bulaşıyor. Hastalıktan korunmada en etkili yöntem aşılanmak. 1988 yılında Dünya Sağlık Asamblesinde çocuk felci hastalığının ve etkeni virüsün yok edilmesi kararı alındı. Bu karar doğrultusunda başlatılan Eradikasyon Programı kapsamında yapılan aşılamalar sayesinde 1988 yılında 125 ülkede 350 bin çocuk felci hastası varken 2012 yılında sadece üç ülkede (Afganistan, Pakistan, Nijerya) bölgesel düzeyde 223 vaka görüldü. Türkiye’de 1963 yılından beri çocukluk döneminde çocuk felci aşısı uygulanıyor. Son çocuk felci vakası 1998 yılında görüldü. 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ile birlikte çocuk felcinden arındırılmış ülke sertifikası alan Türkiye’de mevcut durumda çocuk felci vakası bulunmuyor.