BM: Suriye'de çocuk felci salgını var, Türkiye'dekiler de aşı olmalı!

Suriye'de 10 çocuk felci vakası ortaya çıktığını teyit eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk felci salgını tehlikesi altındaki Suriyelilerin Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Mısır'daki mülteci kamplarındayaşadığına dikkat çekti.

DSÖ, teyit edilen 10 vaka dışında12 vakanın daha araştırılmakta olduğunu, hastalık testi yapılanların çoğunun bebek ve iki yaş altı çocuklar olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler daha önce de kızamık, tifo ve hepatit A vakalarında artış olduğunu bildirmişti.

BM tahminlerine göre, iç savaştan önce çocukların yüzde 95'inin aşılandığı Suriye'de bugün 500 bin aşısız çocuk bulunuyor.

DSÖ çocuk felci salgınının ülkenin doğusundaki Deyrizor bölgesinde ortaya çıktığını kaydetti.

Çocuk felci genellikle dışkı karışmış su ve yiyeceklerin tüketilmesi yoluyla yayılıyor.

Dışarıdan gelenler mi sorumlu?

İlk vaka 10 gün önce ortaya çıkınca Suriye Sağlık Bakanlığı bölgede aşılama girişimlerine hız verirken, yardım kuruluşları da mülteci kamplarında acil aşılama başlattı.

Hükümete bağlı güçlerle muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Deyrizor'da beş yaşın altındaki 100 bin çocuk felci riskiyle karşı karşıya.

Suriye'de dört milyonu aşkın kişi ülke içinde göç ederek kalabalık ve hijyenden yoksun ortamlarda yaşamak zorunda bırakıldı.

İki milyon Suriyeli ise Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Mısır'daki mülteci kamplarında yaşıyor.

Gelişmiş ülkelerde çocuk felci ortadan kalktı; ancak Nijerya, Pakistan ve Afganistan'da salgınlar devam ediyor.

BBC'nin Cenevre'deki muhabiri Imogen Foulkes, savaşmak üzere dışarıdan Suriye'ye gidenlerin çocuk felci virüsünü taşımış olabileceğine dair söylentiler olduğunu belirtiyor.

Çocuk felcinin tedavisi bulunmuyor, ancak aşı yoluyla bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün.