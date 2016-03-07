"Suriye'deki ateşkesin dokuz gününde toplam 312 ihlal"

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) yaptığı açıklamada Suriye'deki kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen dokuz gün zarfında 312 kez ihlal edildiği bildirildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Suriye'deki kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki çatışmaların sonlandırılması anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana geçen dokuz gün zarfında 312 ihlalin tespit edildiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki ateşkesin dokuzuncu gününde 23, yürürlüğe girmesinden bu yana ise 312 kez ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, rejim güçlerinin Lazkiye, Şam kırsalı, Humus ve Dera'da 9 saldırı gerçekleştirdiği, rejimin saldırılarında muhalif gruplara mensup 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

PYD ve rejim güçleri tarafından Şam ve kırsalında, Deyru'z Zor, Lazkiye ve Hama, Haseke ve Halep'te 14 gözaltı operasyonu düzenlendiği kaydedildi.