Suriye'nin rehin aldığı gazeteci Ünal'ın 3 gün önce çekilen fotoğrafı

Suriye'de tutuklu bulunan gazeteciler ve siviller için temaslarda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 21 Ağustos'tan bu yana Suriye'de tutulan gazeteci Cüneyt Ünal'ın 24 Ekim'de çekilmiş fotoğrafını yayımladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Vakıf Başkanı avukat Bülent Yıldırım, vakıf yöneticileri İzzet Şahin ve Dilaver Kutluay'dan oluşan heyetin, yaklaşık 1 haftadır Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Vakıf temsilcilerinin, tutuklu gazeteciler Cüneyt Ünal ile Filistinli Başar Fehmi Kadumi'nin yanı sıra siviller için de girişimlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Yürütülen çaba insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde haber alınamayan sivillerden haber almak ve nihayetinde başta kadın ve çocuklar olmak üzere serbest bırakılmalarını sağlamaktır. Bu çabalar sonucunda, Şam'da hapishanede tutulan kadın ve çocukların da içinde bulunduğu bir grup hapishanede ziyaret edilmiştir. Ayrıca gazeteci Cüneyt Ünal'a ulaşılmış ve görüntüler elde edilmiştir. Serbest bırakılması için çabalar devam etmektedir. Gazeteci Başar Fehmi Kadumi ile ilgili durumun tespiti için çalışmalar devam etmektedir. Yürütülen insani diplomasi faaliyetlerinin bir bayram sevincine dönüşerek sonuçlanması dua ve temennisi ile kamuoyuna duyururuz.''

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yayımladığı fotoğrafın, Cüneyt Ünal'ı görmek isteyen vakıf yetkililerine, Suriyeli yetkililerce verildiği öğrenildi. Yayımlanan fotoğrafta, ''24 Ekim 2012 saat 13.55'' ibaresi yer alıyor.