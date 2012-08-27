Basın meslek örgütleri Cüneyt Ünal'a yapılan işkenceyi kınadı

Basın meslek örgütleri, kameraman Cüneyt Ünal'a Suriye'de yapılan işkenceyi kınadı, Ünal'ın serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Atilla Sertel, Cüneyt Ünal'ın bir an önce esaretten kurtarılmasını istediklerini belirtti.

Sertel, yaptığı yazılı açıklamada, Cüneyt Ünal'ın Suriye televizyonunda yayınlanan görüntülerinde baskı altında olduğu ve işkence gördüğünün anlaşıldığını, Suriye'de bu yıl içinde 37 gazetecinin öldürüldüğünü, yeni bir can kaybının olmaması için hızlı hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Cüneyt Ünal'dan 10 gündür haber alınamadığını hatırlatan Sertel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Son yayınlanan görüntülerle hayatta olduğu teyit edildi, ancak meslektaşımızın işkence altında olduğu da çok açık ortada. Türk kameraman Cüneyt Ünal'ın esaretten kurtarılarak bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Hem yabancı hem de yerel gazeteciler için Suriye'den haber geçmek giderek daha tehlikeli bir hal almaktadır. Yayınladıkları haberlerden dolayı medya çalışanları hedef alınarak öldürülmekte, yakalanmakta, tutsak edilmekte, yaralanmaktadır. Kamuoyunun haber alma hakkı adına büyük bir özveriyle Suriye'de görev gören tüm gazetecilerin can güvenlikleri sağlanmalıdır.

Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, tüm gazeteci meslek örgütlerini ve gazetecileri Suriye'de yaşananlara daha duyarlı olmaya, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üye 77 gazeteci meslek örgütü ve 20 bini aşkın üyemiz adına Suriyeli yetkililerden meslektaşımız Cüneyt Ünal'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz''

Medya-İş'ten kınama

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Gürsel Eser, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan dram ve katliamı kamuoyuna duyurmak amacıyla tehlikeli bölgede görev yapan gazetecilerin, Suriye ordusu tarafından hedef alındığını belirtti.



Gazeteci Cüneyt Ünal'a yapılan işkence ve kötü muameleyi kınadıklarını bildiren Eser, şunları kaydetti:

''Suriye'deki olayları takip eden, bölgede yaşananları Türk ve dünya kamuoyuna ileten Cüneyt Ünal gibi gazetecilere yönelik yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum.

Daha önce Suriye'de Anadolu Ajansı foto muhabiri ve Medya-İş üyesi Sinan Gül ayağından vurulmuştu. Şimdi yine bir meslektaşımız alıkonularak işkence yapılıyor. Gazetecilere karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz.

İşleri sadece haber yapmak olan arkadaşlarımızın karşılaştığı bu kötü muamele artık bir son bulmalıdır. Cüneyt Ünal derhal serbest bırakılmalıdır. Biz sendika olarak Suriye'de akan kanın da bir an önce durmasını istiyoruz''

Bir haberci olarak Suriye'deydi

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden yapılan açıklamada, Suriye tarafından, kamuoyu adına görev yapan Cüneyt Ünal'ın mesleğini yapmasına engel olunması, bir itirafçı gibi gösterilmesi, savaşın bir tarafı ve aktörü olarak görülmesini şiddetle kınadıkları belirtildi.

Söz konusu yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Kameraman Cüneyt Ünal ile ilgili yayınlanan görüntüleri kınıyoruz. 17 yıldır profesyonel olarak kameramanlık yapan Cüneyt Ünal aynı zamanda 15 yıldır derneğimiz üyesidir. Cüneyt Ünal'ın bir ajan olduğunu söyleyen Suriye Televizyonu'na en güzel cevap Cüneyt Ünal geçtiğimiz yıl çektiği görüntüleriyle derneğimiz Yılın En İyi Haber Görüntüsü ödülünü almıştır. Aralarında CNN Türk ve TRT Türk'ün de yer aldığı birçok saygın televizyonda görev yapan Cüneyt Ünal, Suriye'de de habercilik yapmak için bulunuyordu. O, tüm dünyaya gerçekleri kendi objektifinden aktarmak için Suriye'deydi.

Kamuoyu adına görev yapan Cüneyt Ünal'ın mesleğini yapmasına engel olunmasını, bir itirafçı gibi gösterilmesini, savaşın bir tarafı ve aktörü olarak görülmesini şiddetle kınıyoruz. O sadece görevini yapmak için bir haberci olarak Suriye'deydi. Görüntülerde kötü muamele gördüğüne dair ciddi bulguların yer aldığı kameraman Cüneyt Ünal'ın ve Beşar Fehmi'nin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz''

TGF desteğe hazır

Türkiye Gazeteciler Federasyonu da (TGF) yaptığı açıklamada ise Suriye'de alıkonulan Türk kameraman Cüneyt Ünal'ın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu adına Genel Başkan Atilla Sertel tarafından yapılan açıklamada, Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm gazeteci meslek örgütlerinin harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, ''Görevli olarak bulunduğu Suriye'de on gündür alıkonulan meslektaşımız Cüneyt Ünal derhal serbest bırakılmalıdır. Hükümet ve gazeteci meslek örgütlerini daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. 20 bini aşkın üyesi bulunan TGF bu konuda her türlü desteği vermeye hazırdır'' ifadesi kullanıldı.

Takipçisi olacağız

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise yaptığı yazılı açıklamada, kameraman Cüneyt Ünal'ın medyaya yansıyan görüntülerinde şiddete uğradığının görüldüğünü belirterek, bu durumu kınadıklarını bildirdi.

Suriye makamlarından Cüneyt Ünal'ın serbest bırakılmasını isteyen Bilgin, gazeteciler cemiyeti olarak olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını da bildirdi.

Usta bir kameraman

Suriye'de kaçırılan kameraman Cüneyt Ünal, CNNTürk, TRT Türk ve Kanal 6 gibi birçok ulusal kanalda profesyonel haber kameramanı olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında kamerasıyla çektiği görüntülerle usta bir kameraman olduğunu tescilledi.

Suriye devlet televizyonunda dün akşam görüntüleri yayınlanan ve kendisinden 10 gündür haber alınamayan Cüneyt Ünal tam 17 yıldır profesyonel olarak haber kameramanlığı yapıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız sıcak haber takibi yapan Ünal, çektiği görüntülerle birçok ödüle layık görüldü. Geçen yıl Libya'da çektiği görüntüleriyle, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin ''Yılın En İyi Haber Görüntüsü'' ödülünü aldı.

17 yıldır profesyonel olarak kameramanlık yapan Cüneyt Ünal, 1996-2000 yılları arasında Kanal 6, 2000-2008 yılları arasında CNNTürk, 2008-2012 yılları arasında TRT Türk'te çalıştı. Ünal, 2009-2012 yılları arasında TRT Türk'ün Kudüs'teki kameramanlığını üstlendi.

Birçok ülkede ve Türkiye'de sıcak haber takibi yapan, Ünal, Ankara Sıhhiye'deki bir eylem sırasında bayılırken meslektaşlarının objektifine takılmıştı.

CNNTürk'te kahvesini yudumlarken görüntülenen Ünal, Libya'da çektiği görüntülerle geçen yıl Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin ''Yılın En İyi Haber Görüntüsü'' ödülünü aldı.

Son dönemde serbest çalışan ve Suriye'ye Arapça yayın yapan Amerikan televizyon kanalı El Hurra adına giden kameraman Ünal, 15 yıldır Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyesi.