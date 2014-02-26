PYD'nin silahlı kanadı YPG, Suriye'de silahlı eylemleri durdurdu

Suriye Kürtleri’nin büyük bir kısmını temsil eden Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG Suriye'deki eylem ve saldırıları durdurduğunu açıkladı. Saldırıların durdurulması kararının özerklik ilan edilen Cizir, Kobani ve Afrin kantonları ile Suriye'de Kürtlerin yaşadığı diğer şehirleri kapsadığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Aldar Halil'in facebook sayfasından yaptığı duyuruda, tüm Suriye'de silahlı eylemlerin durdurulduğu açıklandı. Duyuruda, kararın özerk yönetimin talebi üzerine, Kürt- Arap savaşı çıkarma çabalarına karşı alındığı ifade edildi. Açıklamada Cizir, Kobani ve Afrin bölgeleri ile Suriye'nin Kürtlerin yaşadığı şehirlerindeki eylem ve saldırıların durdurulduğu belirtildi.

YPG, saldırı olması halinde ise meşru müdafaa kapsamında karşılık vereceklerini duyurdu.