T24 LogoT24 Logo
Dünya

PYD'nin silahlı kanadı YPG, Suriye'de silahlı eylemleri durdurdu

YPG'nin sözcüsü Aldar Halil, Suriye'de Kürtlerin yaşadığı şehirlerdeki eylem ve saldırıların durdurulduğu açıkladı

26 Şubat 2014 21:42

Suriye Kürtleri’nin büyük bir kısmını temsil eden Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı YPG Suriye'deki eylem ve saldırıları durdurduğunu açıkladı. Saldırıların durdurulması kararının özerklik ilan edilen Cizir, Kobani ve Afrin kantonları ile Suriye'de Kürtlerin yaşadığı diğer şehirleri kapsadığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Aldar Halil'in facebook sayfasından yaptığı duyuruda, tüm Suriye'de silahlı eylemlerin durdurulduğu açıklandı. Duyuruda, kararın özerk yönetimin talebi üzerine, Kürt- Arap savaşı çıkarma çabalarına karşı alındığı ifade edildi. Açıklamada Cizir, Kobani ve Afrin bölgeleri ile Suriye'nin Kürtlerin yaşadığı şehirlerindeki eylem ve saldırıların durdurulduğu belirtildi.

YPG, saldırı olması halinde ise meşru müdafaa kapsamında karşılık vereceklerini duyurdu.  

ETİKETLER

pydsuriyesilahkürtözerkCizirKobani

İlgili Haberler

Barzani - PYD gerilimi son mu buluyor?

Erbil'de Mesud Barzani başkanlığında biraraya gelen PYD ve KDP'li siyasetçiler, Cenevre-2 toplantısında ortak bir tutum belirleme kararı aldı

PYD lideri Müslim: Türkiye'den gelen cihatçılar, Türkiye'de eğitildiklerini söylüyor

PYD lideri Salih Müslim, El Kaide militanlarının 'Türkiye'de Bolu Dağları'nda eğitim aldıklarını' söylediğini ifade etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24