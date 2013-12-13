Barzani - PYD gerilimi son mu buluyor?

PKK'nin siyasi yapılanması KCK, PKK ile Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) arasında Rojava konusunda en üst düzeyde mutabakat sağlandığını duyurdu.

ANF'nin haberine göre, Suriye konusunda çözüm yolu aranacağı Cenevre- 2 Konferansı öncesi KDP ile Rojava'nın en güçlü siyasi partisi Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasındaki gerilimin son bulduğuna dair açıklamalar geliyor.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Erbil’de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani başkanlığında Rojavalı siyasetçilerin katıldığı bir toplantı yapıldığını ve bu toplantıda Rojava’daki Batı Kürdistan Halk Meclisi (MGRK) ve Suriye Kürtleri Ulusal Meclisi’nin (ENKS) bir araya getirilip, Kürt Yüksek Konseyi'nin yeniden canlandırma kararı alındığını duyurdu. Tarafların Cenevre-2 toplantısına ortak bi tutumla gitmek için yine Erbil'de biraraya gelecekleri de açıklandı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geçtiğimiz ay Diyarbakır'ı ziyaret eden Mesud Barzani, PYD'yi "oyunbozanlık" ile suçlamış ve Rojava'da bir devrimden bahsedilemeyeceğini söylemişti. Görüşmelerin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’nın da aralarında bulunduğu bir arabulucu heyetinin girişimleri sonucu başladığı belirtiliyor.

Ortak tutum alınmalı

Yazılı açıklama yapan KCK, “Bu açıdan Erbil’de yapılan toplantıya siyasi desteğimiz tamdır. Sayın Mesud Barzani’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantı, Rojava Devrimi açısından çok önemli sonuçlar yaratacaktır. Eğer bu toplantıyla Kürt Yüksek Konseyi iradesinde devlete, muhalif güçlere ortak bir yaklaşım gösterilerek Cenevre toplantısı konusunda ortak tutum alınır ve geçici ortak yönetim bu temelde güçlendirilirse Kürt sorununun çözümü ve Suriye’nin demokratikleşmesinde başat ve temel bir rol oynanacaktır” dendi.

Müslim: Tarihi bir mutabakata vardık

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Sterk TV’de katıldığı programda Erbil’deki görüşmeleri yorumladı. Müslim, “Kürt Yüksek Konseyi’nin yeniden canlandırılması halkın beklentilerinin yerine getirilmesi anlamına geliyor. İyi bir adımdır. Her iki taraf da çok büyük çabalar sarf etmiştir. Yakında gerekenleri yapacağız. Halkımızın birliği için bu çok önemli bir adımdır. Erbil’de bir süredir görüşmeler vardı. Tarihi bir mutabakata vardık. Katkılarından dolayı PKK ve KDP’ye teşekkür ediyoruz” dedi.