-Suriye'de öldürülen şoför toprağa verildi HATAY (A.A) - 26.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlıları ile muhalifler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalarak ölen tır sürücüsü Mecit Akdoğan'ın (51) cenazesi, memleketinde toprağa verildi. Eşi Gül ve oğulları Ali ve Deniz Akdoğan tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan alınan Mecit Akdoğan'ın cenazesi, merkeze bağlı Çekmece beldesi Pınarbaşı Mahallesi 63. Sokak'taki evine getirildi. Mecit Akdoğan'ın karısı Gül Akdoğan, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Burada bir süre bekletilen Akdoğan'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından Çekmece Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriye'ye Yaş Sebze ve Meyve taşıyan TIR sürücüsü Mecit Akdoğan, dün Hama ile Humus arasındaki Maarra mevkisinde Beşşar Esad yanlıları ile muhalifler arasında çıkan çatışmanın ortasında kalarak öldürülmüştü.